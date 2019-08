Empresario: Sabias qué?

Los líderes forman equipos de trabajo conforme al organigrama diseñado en un plan de negocios ó por las áreas más importantes para la operación eficiente del negocio buscando en todo momento, ingresos, utilidades, ventas, sustentabilidad del proyecto. En las juntas de planeación de empresas chicas y muy grandes escucho grandes planes de expansión y también la dificultad número uno a la que se enfrentan al no poder consolidar equipos de trabajo de largo plazo, con personas comprometidas con la misión, objetivos, metas institucionales, con deseos de crecimiento y estabilidad, aceptando y valorando las condiciones de contratación, a ese problema le llaman: “rotación”.

¿Sabias qué?

- Las personas que integran los equipos de trabajo, inician en un empleo buscando una retribución económica que les permita ser sustentables en su hogar.

- Es importante para ellos el tener certidumbre y crecimiento económico.

- En su mayoría no saben como llegar a fin de mes.

- No saben tomar decisiones acertadas cuanto tienen una emergencia y no tienen un fondo de ahorro para esto.

- Desconocen el futuro de su pensión, jubilación, retiro o como hoy en día le llamen.



Cuando expongo a una empresa una sencilla capacitación en estos temas para el personal que conforma sus equipos de trabajo hay un interés en estos temas pero en un segundo plano. Será que no hay una visión de largo plazo con el equipo al que deseamos involucrar al 100% con los objetivo de la empresa, equipos que llevarán al empresario al éxito en sus metas, equipos conformados por personas que necesitan una estabilidad, crecimiento y bienestar. Y que como resultado bajarán los índices de rotación si tan solo estas personas entendieran todos los factores antes mencionados. Si tan solo supieran cuánto ganan realmente.

Uno de los factores claves en las instituciones que ofrecen grandes prestaciones, beneficios, comisiones, bonos y todo tipo de compensación no manifestada explícitamente en el salario es que las personas “no saben cuanto ganan” por lo tanto no comprenden lo que su patrón les está ofreciendo y cuánto representa en dinero para sus vidas.

Por otra parte el patrón no está interesado en llevar a sus equipos de trabajo educación en el manejo del dinero. Si eres líder de equipo, ¿Cómo visualizas la idea de que si tus colaboradores supieran resolver sus temas económicos llegarán a tus instalaciones con otra “actitud”? con otra visión del dinero, con parte de sus problemas resueltos o al menos organizados.

Cuando una persona tiene problemas financieros también tiene baja autoestima, malas relaciones personales, poca concentración, ansiedad y pueden llegar a condiciones críticas.

Seis de cada 10 empleados se encuentran en esta situación, lo que se traduce en empleados todo el tiempo buscando una mejor oferta económica o dedicando de siete a 30 días hábiles al año ausentes por tratar de solucionarlos, este fenómeno llamado también “estrés financiero” no discrimina por nivel jerárquico o de ingresos.

Los líderes pueden ayudar a esto y no necesariamente aumentándoles el sueldo o compensaciones económicas, esta clase de ayudas se erosiona fácilmente, regresando al trabajador a la misma mala situación.

“Cuando no administramos bien lo que tenemos, la necesidad de ganar más es infinita, es un barril sin fondo, créanme, no importa cuánto ganen”

Una mejor estrategia es que las áreas de recursos humanos:

1. Generen conocimientos de bienestar financiero.

2. Promuevan mejores hábitos de consumo y gasto.

3. Ofrezcan a su alcance los mejores productos financieros.

“Cuando hablamos de bienestar financiero de la gente, hablamos de estas tres cosas y tienen que ser las tres”.

Lo que no solo beneficiará al empleado sino al clima laboral de toda la organización, pues todos podrán enfocarse en sus tareas y no tener todo el tiempo en la mira el dinero que ganan o gastan.

Los líderes son actores importantes para difundir estas estrategias y con acciones constantes, pues el mismo mensaje no les va a llegar a todos.

Líder, te invito a que seas un actor activo en estos temas, educa financieramente a tus equipos y “Crece con tu Dinero”.



* La autora es coach financiero.