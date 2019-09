Empezando en e-commerce

Me voy a extender en el tema de e-commerce porque anda muy de moda y yo no quiero que ud. se meta en algo que no sabe, prepárese y prevenga catástrofes.

En la columna anterior hablé de los 5 mitos del e-commerce, ahora le voy a dar los puntos para empezar a pensar en saltar a vender en el mundo digital. ¿Qué vende ud.? ¿Productos físicos o productos digitales?, voy a centrarme en el primero porque es lo mas complicado.

Del inventario. Necesariamente debe de contar con un ERP, un software que controle todos los canales de venta, evite el tener un inventario separado para la “tienda en línea” porque se le va a hacer bolas el engrudo. Entonces no podemos pensar en e-commerce sin ERP. Esto suponiendo que ud. ya vende en un punto de venta físico, que si solo va a vender en línea entonces con un buen CMS (Content Management System) plataforma pues, con eso tiene ¿cuál le recomiendo? eche un ojo a shopify ¡se integra con instagram!

De las personas. ¡Capacitación! tiene que elegir correctamente a las personas adecuadas para gestionar su e-commerce ¿por ejemplo? tiene que saber “alimentar” el sitio, subir fotos, conocer la interfase, entre otras cosas; tome en cuenta que también necesita personal para atención a clientes por redes sociales y por el chat en vivo. Amén de las personas encargadas de logística ¿quién va a preparar los pedidos? ¿a quién vamos a regañar cuando no salga el pedido a tiempo? haga su organigrama.

De las reglas del juego. Tanto políticas de venta como políticas de devolución ¿qué va a hacer si alguien se arrepiente de comprar? porque ud. debería de saber que las leyes mexicanas protegen al comprador, o sea, que si se arrepiente ¡bye venta! ahhhh ya se me andaba olvidando!!! aguas con la confidencialidad, tiene que publicar su aviso de privacidad ¡y cumplirlo!

Del lanzamiento. Mire, uds. puede tener intención de vender cualquier cosa, pero…¿habrá intención de compra? ¿hay alguien efectivamente tecleando en Google lo que usted quiere vender? tiene que hacer un estudio integral digital para averiguarlo y ese se contrata ¡hello! jeje.

Del tráfico. Ya tiene todo el circo montado pero ¡nadie se ha enterado! tiene que tener un presupuesto para invertir en Google Ads, o Facebook Ads todo depende, pero del primero no se salva; es publicidad pagada en internet.

Puedo seguir y seguir escribiendo sobre e-commerce pero esto no tiene fin, mire le propongo algo, entre a www.marcelamexia.com o ¡ya sé! voy a poner en todas mis redes sociales el enlace a la guía básica del e-commerce, no es gratis y si va a vender ¡pues compre algo! para que vea como está la cosa, pero para que vea que soy bien buena onda, acabo de configurar un cupón con el 40% de dcto. solo teclee ahí IMPARCIAL40 así es el cupón, puede compartir esta información con quien quiera ¡les hará un favor! ¿sabe por qué se lo digo? porque perdí mucho dinero en la curva de aprendizaje.





* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro

de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.