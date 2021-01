Elecciones 2021

Como en muchos otros estados de la República Mexicana, van a darse elecciones estatales y serán el domingo 6 de junio de este 2021. Ese día tendremos que votar para que se renueven los titulares de varios cargos de elección popular. Sí, de elección ciudadana, no por imposiciones.

El primer cargo por substituir es el del Gobernador, el del poder ejecutivo de Baja California y que, a diferencia de hace un par de años, será por seis y no reelegible en ningún caso. A ese nombramiento se suman veinticinco diputados locales, de alcance estatal, estando 17 por elección bajo votación directa pues los otros 8 que se elijan serán por un sistema de representación proporcional. También habrá elección en cinco ayuntamientos, es decir, la estructura de un presidente municipal y los regidores que conforman el cabildo municipal, todos estos serán electos para un periodo de tres años, que a diferencia de gobernador, podrán ser reelegibles hasta por un período más, para alcanzar un período de seis años.

Hago estos señalamientos porque en el año 2019 nuestras elecciones locales produjeron importantes cambios para Baja California. Primero, la aparición y victoria de un partido (Morena) ajeno a lo que había sucedido en casi tres décadas en las que se había arraigado el partido Acción Nacional, mismo que gobernó interrumpidamente.

El segundo cambio fue el de que el gobernador sería por un período de dos años, pues así lo dictaban las modificaciones que se hicieron en la normatividad local y que, quiero resaltar, todos sabíamos, los votantes y los que participaron como candidatos. No era nada desconocido, las reglas del juego de la elección eran claras. Cambio que generó cambio o, sino un cambio consumado, un intento de asalto a la normatividad o, como está de moda decir, golpe de gobierno-estado. Me refiero a que después de conocida la victoria del mandatario estatal, en lo oscuro como lo señalé en su oportunidad en este espacio, en una sesión extraordinaria y fuera de toda regulación incluso por no darse en la sede del poder legislativo, la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California (que poseía una mayoría panista) dio por válida la reforma al articulado Constitucional para ampliar el período gubernamental del ejecutivo estatal de dos a cinco años.

No puede olvidarse esto para definir por quienes votar el próximo mes de junio. No olvidarlo porque esa violatoria transformación se hizo con 21 votos a favor, 1 voto nulo y 3 abstenciones, pero además porque fue presentada por un diputado de Morena, del partido que actualmente está en el gobierno bajacaliforniano y nacional.

Lo retomo porque aunque faltan varios meses y las campañas y candidatos formales no se han definido, esa reforma fue conocida con el nombre de Ley Bonilla; cambio que significaría que nuestro estado no tendría un gobernador, diputados locales y presidentes municipales por dos años, sino por cinco, lo cual tampoco es coherente con el resto de periodos en la federación y otros estados, que señala períodos de 6 años para gobernador y de 3 con posibilidad de reelección para el resto de funcionarios de elección popular. Poco coherentes las definiciones que se hicieron hace menos de dos años porque se contravenía una reforma aprobada por nuestro congreso local cinco años antes, en 2014.

Estos señalamientos los hago porque será largo y seguramente tenso el proceso de aquí al 6 de junio, tomando en cuenta que las campañas electorales (en los distintos niveles de representantes y contendientes) iniciarán el 4 de abril para el gobernador y para las diputaciones y alcaldías el 19 de ese mismo mes. En todos los casos, terminarán el 2 de junio, es decir, conforme a las reglas, cuatro días antes de tan importante jornada electoral.

Pensemos bien por quién votar, a que partido, movimiento o alianza apoyar. Mientras tanto, no olviden actualizar sus credenciales para votar.

*- El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.