Elección en puerta

De lo que señalé la colaboración pasada sobre las características y cualidades que los candidatos y próximo gobernador deben tener, recibí varios comentarios, en particular sobre la apertura que deben tener al diálogo y con base en la apertura y comunicación, poder plasmar nuestra inquietudes, peticiones y propuestas de mejora.

Pues bien, para ampliar el tema, pienso que los candidatos, independientemente de que partido o movimiento social sean, deben velar por la ORGANIZACIÓN y seguimiento, entendida la primera como la capacidad y el liderazgo para con su equipo cercano -ahora asesores- y posteriormente al llegar a la gubernatura, con sus colaboradores, la burocracia, con las fuerzas armadas, con legisladores de su propio partido o afines a sus propuestas.

Como en cualquier organismo, quien alcance la gubernatura de Baja California habrá de elegir a gente capaz, no nombrarlos por amiguismo y en lo menos posible por concesiones políticas, como lo hemos visto a nivel federal desde julio del año pasado. Pero no solo la gubernatura es importante. Estamos a unos cuantos días de renovar casi una veintena de diputaciones de mayoría relativa y ocho de representación proporcional, así como cinco ayuntamientos.

Siendo que el potencial de Baja California y Mexicali es enorme, debe planearse, no sólo para unas elecciones o para los próximos seis años, debe pensarse para el largo plazo. De ahí que para el seguimiento a lo que propongamos como sociedad y sector empresarial, pedimos al próximo gobernante bajacaliforniano y su equipo que no se aíslen, que nos sigan escuchando y atendiendo, que sean sensibles a las críticas, que reconozcan cuando fallen y deban corregir el rumbo, incluso si se hacen necesarios cambios de rumbo. Pero para eso lógicamente deben en campaña haber mostrado disposición al diálogo, a la confrontación de posiciones, al debate de ideas.

Señalo esto porque veo como los candidatos -accediendo a debatir o negándose al mismo - quieren apoyar procesos de transformación, de algunos con programas claros y bien definidos sus objetivos, algunas ideas de reestructuración y redefinición de servicios y/o comunicación, entre otras iniciativas. Pero insisto en que para votar por alguno de los candidatos también debemos fijarnos en su experiencia para identificar, entender y encontrar la manera de apoyarnos en un contexto de estabilidad social y gobernabilidad.

Finalmente se acerca el término de los días de campaña política y ahora nos toca reflexionar para decidir a quién le daremos nuestro voto el próximo 2 de junio. No

olvidemos que es un derecho, pero también una obligación como ciudadano emitirlo… ah, el voto nulo pienso que no es una opción, por lo que es el momento adecuado para cambiar lo que quieras estimado lector y elegir mejores o nuevas propuestas, las que les parezcan interesantes y útiles.





*El autor es consejero y tesorero nacional de Index, además de director de Recursos Humanos para Latinoamérica en Newell Brands.