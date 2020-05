El significado se lo das tú

"Nadie, mientras se mueva en este mundo caótico, está sin problemas"

Carl Jung.

“El Covid como tal es un evento neutro, el significado se lo das tu” fue la respuesta de Raul Miranda, experto en desarrollo humano, a pregunta específica del Coronavirus.

Y lo argumentaba de la siguiente manera: “hay personas que se consideran afectadas por la pandemia, y hay otras que han aprovechado para desarrollar nuevas habilidades, para tener un crecimiento personal. ¿Cual es la diferencia, la situación externa o la persona?”

El mundo o la vida debe gestionarse de adentro hacia afuera concluye Raul, y si uno se maneja por los eventos externos, pues que Dios te bendiga y suerte en el camino, no se augura mucho éxito que digamos afirma Miranda.

Qué podemos hacer

Raúl nos dice que nuestros pensamientos son muy poderosos, ya que dependiendo de ellos son nuestras emociones, y en base a las emociones generamos una serie de acciones que nos llevan a unos resultados específicos.

Y como bien lo dice Bob Proctor, si tus resultados son malos cambia entonces tus pensamientos, porque si sigues basando tus pensamientos en tus resultados caes en un círculo viciosos: como no sirvo para esto entonces no puedo hacer nada al respecto, y por lo tanto no me emociona el pensar en hacer algo para cambiar, y por ende mantengo ese estado con resultados negativos.

Propuesta de Miranda

Raúl tiene entonces una sugerencia práctica: si toda emoción negativa procede de un pensamiento idem, reflexiona entonces y observa el pensamiento que está originando dicha emoción. Si observas el pensamiento ya estás teniendo un gran avance, porque esa observación te permitirá el que lo cambies, y con ello la emoción que sientes. Velo de esta manera, que es más fácil cambiar el mundo o cambiar uno mismo. La respuesta creo que eso obvia, uno mismo.

Ejemplo muy sencillo: estamos a mediados de Mayo, y el Gobierno anuncia que confinamiento sigue un mes más, hasta mediados de Junio. Si tu reacción es negativa ante este aviso, razón tendrás para estar malhumorado, ansioso, desesperado, etc. Y esto es natural por tu pensamiento negativo ante la noticia. Pero si gestionas tu pensamiento hacia algo que te permita sacar provecho de esto, tu estado anímico será muy diferente. El problema con esta última solución es que requiere un esfuerzo mental muy grande que desafortunadamente muy pocas personas están dispuestos a pagar. Y esta es la gran diferencia entre una persona sobresaliente vs. una persona mediocre o promedio. A la situación adversa o al evento externo el significado se lo das tú, el suceso como tal es neutro.

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.