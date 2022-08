El senderismo y los negocios

En los últimos años se ha popularizado la práctica del senderismo, disciplina que combina el deporte con el ecoturismo y que consiste en recorrer a pie largos trayectos planos o montañosos; pero ¿cuál es la razón por la que esta actividad ha ido ganando cada vez más adeptos, particularmente del sector empresarial? ¿Qué valores hay detrás de él?

Te escribo desde lo que yo he vivido y bajo el contexto de ser un principiante en esta extraordinaria actividad y donde he tenido la oportunidad de poner en práctica algunas lecciones aprendidas en los negocios.

Lo que si me queda claro es la analogía que se forma entre los retos que se presentan entres estas dos actividades.

La base de esta disciplina es la auto competencia, eres tú vs tú. No hay de otra. Ya que vas rivalizando contra tu propio cuerpo y requiere de una madurez mental para enfrentar los retos que el sendero te pone. Y lo padre de esto es como lo vas conectando con tu vida personal y de negocios.

El senderismo es más que un deporte, representa un estilo de vida saludable; pero se requiere de una DECISIÓN: ¡Iniciar, carajo!

Para que puedas conectar con la vida misma, con la naturaleza, estar abiertos a conocer gente, disciplinarse, pero lo más importante es aprender a DESCONECTAR PARA CONECTAR. Dicho de otra manera, el senderismo te ofrece que salgas de tu rutina para cargar baterías y que regreses a los negocios con otra visión para enfrentar los retos que tu empresa te presenta día a día.

“Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal.”

Paulo Coelho

Tu mente se fortalece y se permea en la vida diaria y logra que quien practica el senderismo encare de mejor manera las adversidades profesionales: “Esto se refleja en una salud mental y física que claramente trae mejores resultados en la vida diaria”.

Todos tenemos retos en los negocios. En el senderismo también. Así que cuando ves la cima de la montaña que debes de subir, te retas y una vez que lo logras te pones feliz, porque es tu esfuerzo y tu determinación lo que hizo que lo lograras. Lo mismo es en los negocios.

Cuando pisas una piedra que no está fija y te hace tambalear al punto que te puedes caer y lograr salvar el obstáculo te sientes satisfecho porque el obstáculo no fue mayor que tu voluntad. Lo mismo es en los negocios.

Cuando incluso te caes y te resbalas y como premio te llevas un raspón es cuando más valoras tu vida. Si te caes levántate. No te confíes en ningún momento. Si te distraes puedes perder el enfoque y no lograr el objetivo. Lo mismo es en los negocios.

Cuando compartes sin careta tu persona con otras que no conoces y ves que alguien está en peligro, te sale el lado humano y te prestas a apoyar a tu compañero. Lo mismo es en los negocios. Cuando disfrutas de la naturaleza y escuchas el ruido del viento, el sonido vigoroso y acelerado de los grillos que literal se convierten en una sinfonía, el sonido del viento que a veces ruge dándote la bienvenida y el brillar de las estrellas donde te quedas maravillado y donde literalmente te reclamas ¿Por qué me había perdido de esta belleza? Lo mismo es en los negocios.

“En algún lugar entre la parte inferior de la escalada y la cima está la respuesta al misterio de por qué escalamos.”

Greg Child

Aquí te van algunos ejemplos: Recuerda que hay un costo que pagar (tu esfuerzo y determinación), puedes empezar por donde quieras (siempre y cuando conozcas la ruta), llegaste ahí gracias a alguien (la persona que te invito y que tenía meses insistiendo que dieras el primer paso), no hay jueces ni testigos y donde nadie te juzgará. No te arriesgues si no es necesario. Descansa las veces que requieras, no es carrera, pero no renuncies. Esto es justo lo que debes aplicar en tu negocio.

Empezarás a realizar cambios positivos en tu empresa y te sentirás más satisfecho de haber logrado llegar a la cima, pero ahora acompañado con tus colaboradores y donde serás más inclusivo, ya que tendrás una empresa con rostro humano.

Lo hermoso del senderismo es que es realmente una actividad que todos pueden hacer. Ya sea que seas joven o viejo, un experto o un aficionado, siempre habrá un sendero que será perfecto para ti.

“El senderismo no es escapismo, es realismo. Las personas que eligen pasar tiempo al aire libre no huyen de nada; están regresando a donde pertenecen.”

Jennifer Pharr Davis

Estamos a un café de que nos platiques qué podemos hacer por ti ó por tu empresa.

* El autor es Director de Tafoya y Asociados.