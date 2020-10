El pueblo sabio como pretexto

Primero debo referirme a un comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando hace unos ocho días, durante sus mañaneras, dijo que él ha sido uno de los presidentes más atacados, diría yo, en las últimas décadas. Esta declaración sin duda es motivo de una columna, misma que escribiré próximamente; pero hoy el tema es otro. Sin embargo, debo abundar, López Obrador ha sido el Presidente que más ha atacado a los mexicanos que no piensan como él. Es decir, en su propio comportamiento está la respuesta, por lo tanto, sus lamentos dan pena ajena.

Del “Pueblo Sabio”- con mayúscula. Otra de sus frases predilectas. En consecuencia, dejar en la opinión de este pueblo vía consultas, por lo regular “manipuladas” y también le llaman "patitos" es otra de las causas de las permanentes críticas a Obrador. El Presidente sabe, siendo abogado y un político sagaz, que sus consultas solo tienen carácter político, el demostrar multitudes a su favor; el Presidente no ignora que estas consultas al pueblo sabio son meramente marrullerías para ampararse en la gente respecto de problemas del país que forman parte fundamental de su administración. Debo reiterar una vez más: en la aprobación o no de la Constellation Brands, empresa que intentó instalarse en Mexicali, una de esta consultas votó en contra de la cervecera y Obrador dijo: Ya ven, el pueblo sabio sí sabe.

La verdad el Presidente de manera evasiva se deslindó de un problema que ni siquiera lo era: que la cervecera sea instalada en el Valle. Un millar de empleos tirados a la basura. Por esta decisión fue muy criticado, yo entre otros. Hacemos en México millones de ciudadanos que privilegiamos el empleo. Las fuentes de trabajo por sobre la cantaleta de primero los pobres, naturalmente, con todo respeto a los cambios fundamentales que el presidente está realizando en las políticas de corruptelas en el País.

Una pregunta fundamental a los morenitos incondicionales al Presidente: ¿Por qué no se hizo una consulta al pueblo sabio para ver si aprobaba o no la desaparición de las instancias infantiles? Miles de madres que trabajan hoy se lamentan de tener enormes problemas para las atenciones a sus hijos; ya que; o trabajan o atienden a sus crías. ¿No te parece injusto esta medida? Te lo digo a ti obradorcita incondicional.

Por qué no se hace una consulta al pueblo sabio respecto de la desaparición de la desaparición de cien fideicomisos, previa explicación de la función de estos organismos, privilegiando, no la supuesta corrupción que sin duda se debe atacar sino la importancias de estos fideicomisos en estructura nacional: ciencia, arte, cine, becarios en el extranjero, por sus méritos, etc. Que al pueblo sabio se le explique la importancia de los citados organismos ampliamente, en detalle y de inmediato se someta a una consulta al pueblo sabio al respecto. Vea usted con claridad la enorme tranza de la 4T, al margen desde luego; no existe persona que no le reconozca al Presidente su determinación frontal de terminar con la corrupción. No existe en México quien esté en desacuerdo con este afán, pese a que se le critica con frecuencia lo de su hermanito metiendo fajos de billetes en un maletín. Si ha sido muy criticado el Presidente motivos el mismo mandatario lo ha generado. El pueblo sabio ni le interesa ni le preocupa las explicaciones al respecto de dicho recurso que el Presidente y los menonitas han dicho: "No es corrupción, son donaciones del pueblo". ¿Seremos los mexicanos idiotas?

* El autor es artista plástico.