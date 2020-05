¿El próximo gobernador de Baja California?

Luego de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararan inconstitucional la polémica ‘Ley Bonilla’, rápidamente los aspirantes a la gubernatura del estado comenzaron a levantar la mano.

No habían pasado ni cinco segundos de que teníamos certeza el actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez, duraría únicamente dos años en el cargo, cuando ya se estaban publicando encuestas sobre quién es la persona que cuenta con mayor posicionamiento político para la elección de 2021.

Los posibles abanderados del PRI son Jorge Hank Rhon y Enrique Acosta Fregoso. No hay mucho que decir de los priistas. Sufrirán una estrepitosa derrota sin importar a quién elijan como candidato. Lo único bueno que podría hacer el partido tricolor es pedir disculpas y desaparecer.

Los panistas perfilan a personajes como Oscar Vega Marín y Gustavo Sánchez Vásquez. Repetir candidatura con Vega Marín sería aceptar la derrota antes de siquiera competir. Por su parte, los números de Sánchez Vásquez no son tan malos comparados con sus compañeros del PAN; sin embargo, evidentemente no le alcanza para ganar y se arriesga a volver a sufrir una derrota electoral frente a Marina del Pilar.

También se menciona al presidente nacional de la Coparmex, Gustavo De Hoyos. Cierto es que ha conseguido subirse al escenario político nacional. Sin embargo, no tiene una pizca de empatía con la gente y me parece un sinsentido lo coloquen como posible candidato independiente. De independiente no tiene nada.

A pesar de los pesares (Ley Bonilla, moches, impuestos, reelección), todo indica el partido político de AMLO logrará volver a ganar en Baja California. Por ello, en Morena aparecen varias opciones.

El super delegado del gobierno federal, Alejandro Ruiz Uribe, tuvo un super tropiezo con su “chiste” famoso a nivel nacional. Sin embargo, su cercanía al gobernador pudiera convertirlo en candidato.

El Fiscal General del Estado, Guillermo “Titi” Ruiz, tampoco cuenta con gran reconocimiento de nombre en las encuestas. Sin embargo, la posibilidad de investigar a Kiko Vega lo mantienen como un posible abanderado.

La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar, aparece en las encuestas como la mejor candidata de Morena, es decir, la que ganaría de forma más holgada. Su juventud, y el hecho de ser mujer, la colocan como la candidata más viable. Sin embargo, la morenista podría optar por adquirir más experiencia y buscar permanecer tres años más en el Ayuntamiento de Mexicali.

El alcalde de Tijuana aparece justo detrás de la alcaldesa de Mexicali en las encuestas. Arturo González Cruz no tiene la juventud y el dinamismo con los que cuenta Marina del Pilar. Sin embargo, el tijuanense cuenta con mayor experiencia y un posicionamiento político en el municipio donde se encuentran la mayor cantidad de votantes.

¿Quién será el próximo gobernador, o gobernadora, de Baja California?

*- El autor es abogado y conductor de televisión.