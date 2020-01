El problema es el gasto…….

Somos lo que hacemos

Nos toca decidir si seguiremos fingiendo que no pasa nada o si nos pondremos a trabajar, Baja California es nuestra casa, ¿por qué no empezar a decidir lo que necesitamos con urgencia? Si usted dice yo, le entramos a las propuestas. Así fue como terminé la colaboración de la semana pasada en relación a los impuestos, orquestado por el gobierno estatal e irresponsablemente aprobado en el congreso del estado. La palabra honrada es sagrada, van pues algunas propuestas urgentes a instrumentar, sea usted bienvenido a éste Camelot.

1. Disminución de la nómina gubernamental, nuestro estado y sus municipios se han convertido en pagadores de nómina, la lógica de los partidos políticos fue perversamente mayor a la de guardar el equilibrio de las finanzas públicas. Nuestros dos niveles de gobierno no deben de observar una nómina mayor al 55% de sus ingresos, tan sólo Mexicali rebasa el 72%, no hay dinero que alcance.

2. Replanteamiento de las relaciones laborales entre los gobiernos, estatal y municipales, y el Sindicato de Burócratas; basta ya de la lógica que le permite al Sindicato de hacerse de tantas plazas como le plazca. Sindicalizarse es prerrogativa del empleado, ello requiere del cumplimiento de algunas condiciones, pero no es potestad del Sindicato. Es urgente que se instrumente una prórroga en la creación de bases en la estructura de gobierno, es cierto, la ley actual, otorga condiciones para poder aspirar a una base, pero la realidad económica del gobierno no es consistente con ello. La “quiebra” de facto de nuestras finanzas es hoy una realidad, no hay cálculo actuarial alguno que sustente seguir con una lógica económica que no puede ser sostenida, la ley tiene que ser cambiada para que sólo puedan ingresar por los próximos años personal a seguridad pública, los bomberos deben actuar también como paramédicos en coordinación con organizaciones como Cruz Roja, los demás puestos pueden ser contratos por particulares y prestarle el servicio al municipio.

3. No podemos seguir pagando a los empleados de gobierno en razón de su antigüedad y no tener criterios de evaluación que permitan incentivar la productividad necesaria para ser más eficientes en el manejo de los recursos públicos.

4. Terminar con descuentos en cuotas y tarifas públicas teniendo como único criterio la edad del beneficiado; una persona mayor de 60 años que vive en una buena colonia no tiene porque obtener un descuento en el pago de los servicios públicos cuando la zona en la que reside obedece a un criterio económico que no lo requiera.

5. Es urgente que nuestros municipios cuenten con libertad configurativa en sus ingresos y que estos no están supeditados a la aprobación del Congreso, actualmente trabajo en un proyecto de ley que pretendo presentar con bajacalifornianos de todo nuestro estado para que el predial de cada uno de nuestros municipios sea determinado por lo cabildos locales, perverso resulta que se tenga que recurrir a diputados que nada tienen que ver con nuestras ciudades, cuando si los alcaldes y munícipes.

6. Carros chocolates, el pasado sexenio el parque vehicular registrado en nuestro estado disminuyó 15%, basta de corrupción de los tres órdenes de gobierno y de ciudadanos de quinta que prefieren ser parte del problema y no de la solución.

Continuará, ¿quién dice yo, si lo que realmente queremos es un mejor estado, menos quejas y a ponernos a trabajar.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.