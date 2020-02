El nueve nadie se mueve

El próximo 8 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Mujer, día en que muchas mujeres metidas en la política , gobierno u alguna institución feminista, sacarán del cajón el discurso de todos los años, tal vez actualicen las cifras, pero serán casi las mismas palabras.

Pero no todo será igual al día siguiente, el 9 de marzo, diferentes colectivos (antes asociaciones de mujeres, agrupaciones, clubes, etc.) han convocado a todas las mujeres de México a no salir ese día, no ir a trabajar, a la escuela, de copras, etc., en protesta por la poca o nula respuesta del gobierno federal para defender a la mujer de las agresiones que a diario se documentan.

Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con su discurso de siempre, que todo movimiento es orquestado por la derecha, los conservadores y los fifís.

Durante su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador atacó al movimiento de mujeres que está convocando para el 9 de marzo a no moverse, descalificando: “Nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación, nada más mucho ojo porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas, nosotros tenemos que garantizar las libertades”.

El incremento de homicidios de mujeres no puede ser minimizado por López Obrador, es una realidad que duele y que cientos de mujeres en el país desean que su presidente en vez de descalificarlas o ponerles apodos, actúe firmemente y no que siga con sus frivolidades.

Por culpa del neoliberalismo hay feminicidios; ahora, por culpa de la derecha se están manifestando las mujeres. “Claro que está la derecha metida, los conservadores. Así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan, así también hay oportunistas, estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir qué partidos, pero se pasan”.

Si, hay mujeres de otros partidos que se han manifestado a favor del llamando de estos colectivos, un ejemplo, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich del PRI, apoya el movimiento. Universidades conservadoras como el Instituto Politécnico Nacional.

Un día sin mujeres dejará una huella, que ojala pueda verla López Obrador, por cierto, tiene una mujer en casa, Beatriz Gutiérrez Müller, ¿qué opina su mujer de este movimiento y los comentarios de su marido?

Entonces las mujeres conservadoras ¿no deben manifestarse, no pueden manifestarse? O ¿acaso no han matado a mujeres conservadoras o son inmunes al crimen? “Si es un paro de mujeres están en su derecho”, pero que sean de Morena, de ningún otro partido ni organización. “No somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos”, no pero si insultan la inteligencia de miles de mujeres en el país.

Que no se dejen manipular por los conservadores porque son grupos que promueven movimientos en contra de su gobierno. Y ¿Qué hizo el cuando invadió la avenida Reforma en la Ciudad de México? “Tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación y a veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas”. Pero el nueve nadie se mueve, ya lo dijeron, a pesar de López Obrador. Y, un extraordinario II Congreso de Historia de Baja California, mis felicitaciones a la Secretaría de Cultura de Baja California.





* El autor es periodista independiente.