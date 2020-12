El menú del restaurante

Llegas a un restaurante. El mesero te entrega el menú. Únicamente hay cuatro platillos. La primera opción es un plato con cucarachas. La segunda opción es un plato con gusanos. La tercera opción es un plato con ratas. Y la cuarta opción es un plato con moscas.

Le dices al mesero que no quieres comer eso y le pides te ofrezca opciones reales de alimento. El mesero te dice que únicamente tienen esos cuatro platillos y que forzosamente debes elegir alguna de las opciones.

¿Qué harías? Una alternativa es irte por la opción “menos peor”. Difícil decidir entre cucarachas, gusanos, moscas y ratas. Las cuatro opciones son terribles. La otra alternativa es no comer. Te vas del restaurante. Prometes no pedir nada hasta que no tengan algo decente en el menú.

Regresas unos años más tarde al mismo restaurante. ¿Por qué volviste? Te prometieron que cambiaron el menú. Te aseguraron ya no son las mismas cuatro opciones de antes. De hecho, ahora solamente hay dos opciones que supuestamente son distintas a las que tenían.

El mesero te entrega el menú. Efectivamente, hay dos platillos. La primera opción es un plato de cucarachas con gusanos. La segunda opción es un plato de ratas con moscas.

Muy molesto le dices al mesero que son las mismas opciones de antes. Únicamente han combinado los platillos. No te están ofreciendo nada nuevo. No te están ofreciendo nada bueno. El mesero te asegura que estás equivocado y te indica que forzosamente debes elegir alguna de las opciones.

Hace unos días, se dio a conocer formalmente que el PRI y el PAN harán una alianza electoral de cara a 2021. El líder nacional panista, y uno de los peores políticos en la época contemporánea de nuestro país, Marko Cortés, justificó la coalición electoral argumentando que deben “detener la destrucción de México”.

La alianza del PRIAN muestra que los partidos políticos no tienen identidad, no tienen escrúpulos y no tienen vergüenza. Están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar el poder. De ser necesario, los prianistas estarían dispuestos a hacer una alianza con satanás.

El problema es que en Morena no cantan mal las rancheras. Los morenistas irán en alianza con el infumable Partido del Trabajo (PT), y, peor aún, con uno de los más lamentables institutos políticos que ha dado México en su historia, el Partido Verde (PVEM).

No importa si el menú viene con las opciones separadas (PRI, PAN, Morena, Verde). No importa si el menú viene con las opciones combinadas (PRIAN, Morena y Verde). Lo importante es que separados o combinados siguen siendo la misma porquería. Siguen siendo cucarachas, gusanos, ratas y moscas.

¿Qué vas a hacer al respecto comensal? ¿Qué vas a hacer al respecto ciudadano? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir votando por la misma mierda?

