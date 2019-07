El impacto de la reforma

Jamás los legisladores de Baja California se imaginaron el impacto que una decisión tan importante podía desencadenar en el entorno político nacional. Hubo instantes en los cuales daba la impresión de que esta decisión no trascendería a nivel nacional, pensaron creo yo, que era una determinación local e inclusive, que pasaría desapercibida para el resto de la población, de todos los partidos y de los políticos. En los momentos en que estaban sesionando, las noticias que acaparaban la atención de los medios nacionales eran la renuncia del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y la captura del abogado del diablo, Juan Collado Mocel. Pasaron quizás dos días para que la prensa nacional reaccionara y se diera cuenta de la magnitud de la determinación del legislativo bajacaliforniano de cambiar el periodo del gobernador electo de 2 a 5 años. Esto generó desconfianza y se empezó a especular la posibilidad de cambiar a modo las leyes de este país. Que esta decisión sería un mal ejemplo que cundiría en otros estados de la República, sobre todo de aquellos gobernantes enfermos de poder que desearían de todo corazón perpetuarse en el poder.

Se dice que cuando los legisladores aprobaron esta reforma que ampliaba el periodo del mandato a gobernador, rompieron el pacto federal, este disparate ha sido interpretado por muchos personajes que han emitido opiniones contrarias a esta determinación; generando expresiones de inconformidad en distintos sectores de la sociedad en todo el país. Los empresarios han alzado la voz, los políticos tradicionales incluso algunos líderes morales de la izquierda mexicana, los partidos políticos y no faltaron los analistas políticos o editorialistas de diarios nacionales. Algunos títulos que se han escrito en la prensa nacional hablan de una impunidad pactada. El “Bonillazo” en Baja y la vergüenza de AMLO. “Flit” a Bonilla y su pandilla. El (otro) país donde vive Bonilla. Usurpar urnas en Baja California. Muñoz Ledo considera desaparecer los poderes de Baja California y que Bonilla quede inhabilitado como gobernador, que en un hecho insólito y aberrante rompe el pacto federal y se da de facto una ruptura con la federación.

No sabemos realmente qué va a ocurrir, tendríamos que esperar que el máximo tribunal del país emita su veredicto de si es legal o ilegal la reforma planteada. Lo que si queda claro es, que Bonilla gobernará un estado quebrado, carente de legitimidad, porque de todo lo que ha ocurrido inculpan a Bonilla. La sociedad está enojada con los diputados y al parecer van a ser expulsados de sus respectivos partidos. Hay voces que solicitan juicio político o denunciarlos penalmente si se comprueba los rumores de que fueron sobornados con un millón de dólares por votar la famosa reforma. La pifia que cometieron los diputados viola la constitución y las consecuencias son graves y solo queda la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para los legisladores locales se les hizo muy fácil, pero no se trata de un juego, como pretenden algunos hacerlo ver, ya que la voluntad ciudadana no se puede cambiar a capricho de las legislaturas ni de ningún gobernante. Desde una perspectiva de legitimidad democrática, un gobernador electo por dos años no puede gobernar cinco, por ello Bonilla enfrentará un vacío de legitimidad, y en consecuencia, ya hay grupos que no van a permitir que esto se consume, por lo pronto ya tomaron las instalaciones del Congreso. Para los ciudadanos es una vergüenza habernos destacado por esta controversia a nivel nacional.

*El autor es economista egresado de la UABC