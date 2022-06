El fracaso de ‘Abrazos, no balazos’

La permanente crítica, tanto del gobierno actual como de sus incondicionales seguidores; es decir, aquellos que repiten las palabras de nuestro presidente en contra de la estrategia usada por Felipe Calderón Hinojosa, contra el crimen organizado: el uso responsable del ejército para combatir a los carteles de la droga, un proyecto que a este comentador le pareció correcto, sobre todo ante la carencia de una estrategia más eficaz contra este mal, (y, debo agregar una dedicación, repito la palabra, a incondicionales de Morena), por no perder la oportunidad en los medios o en donde tienen uso de su cantaleta politiquera; incluso el presidente, de destrozar la gestión de Calderón por el uso del ejército para combatir el crimen en el país.

Bien, y qué ha pasado con el sermón del presidente Obrador de: “Abrazos, no balazos”. Nada. Los grupos o carteles de la droga, secuestradores y extorsionadores van de mal a peor. El fracaso total de, Abrazos no balazos queda totalmente rebasado; insuficiente; inoperante. Con el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua el clamor persistente de la gente; de los sacerdotes y la iglesia es: “Urge un cambio de estrategia para combatir el crimen.

Pero, a este comentador quizás neoliberal y amante del desarrollo integral del país, desde la primera declaración al respecto del tema, la idea me pareció una vacilada. Con todo respeto al señor ´residente. Como imposible y falsa me pareció aquella expresión de: “A los criminales yo sé cómo combatirlos; yo atacaré las causas”. Lo que López Obrador tenía en mente, allá en el principio de su gobierno, repartir dinero a diestra y siniestra. Este comentador ya lo sabía, disculpe la presunción: que esa dádiva no resolvería el crecimiento del crimen en México. Por una sencilla razón: conozco mi país; sé de la pobreza de la gente, incluidos los jóvenes que con frecuencia terminan en California. Por mil pesos al mes ningún joven, de aquí, Oaxaca o Michoacán deja de ser lo que quiere ser; lo que busca: por una parte, la oferta del crimen es múltiples veces superior a mil pesos mensuales. Conocer el país es muy diferente a manipular ilusiones; así de simple. Desde luego esta frase va dedicada a los fanáticos morenitos; incluida una tal diputada federal por Baja California, que anda por allí, repartiendo glorias. Desde luego, con todo respeto a lo bueno del gobierno de Obrador.

Lo que al país le urge son fuentes de empleo. Por algo la juventud de mi región, Jalisco, norte y noreste, (zona muy pobre, por cierto de esta entidad), termina en la capital, Guadalajara, con toda su familia, en busca de trabajo en las fábricas o donde lo haya, o, por el contrario, se establece, con todos los problemas que esto implica, en California, Texas o Nueva York, en este caso la mayoría radicados la ciudad de México.

Estoy plenamente convencido de que un país no se construye de limosnas, pese a lo positivo y justiciero de esta ayuda a la pobreza del presidente Obrador.

Sabemos de antemano que esta proclama de “Primero los pobres”, aparte de ser necesaria y justa, no se puede negar, mantiene en primerísimo lugar al partido Morena; el presidente lo sabe y lo usa para reiterar una y otra vez su poder. Pero esta política de dádiva, reitero, no construye un país. El liberalismo económico de California, en donde vivo cerca, es la prueba, la muestra de lo que afirmo. Agricultura, construcción, salud, fábricas múltiples, oficios, desarrollo industrial etc., representan todo lo contrario del maniqueísmo contra el capitalismo. (Recuerdos de Fidel Casto y hoy Nicolas Maduro). Debo reiterar que las ideologías hoy y ayer han sido un fracaso. Causa la muerte de miles de personas inocentes. Y sale sobrando que me refiera a Ucrania o la masacre de Hitler contra el pueblo judío. O en México cientos de católicos cristeros en el gobierno de Calles. ¿Le sigo…?

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.