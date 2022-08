Si en México estuviéramos viviendo una película y no una realidad, ésta se llamaría El Engaño, en la cual el protagonista para llegar al poder, hace todo para sus intereses, no para los del país. Su slogan de campaña fue: No mentir, no robar, no traicionar. ¿Recuerdan? Y es precisamente lo que ha hecho, mentir, robar y traicionar, un engaño cínico y bien calculado.

Pregonó: ¡Primero los pobres! pero al llegar, retiró el seguro popular y todos los programas que les hacían a ellos, la vida un poco más fácil. En la pandemia al no dar apoyo a las Pymes, se cerraron empresas, aumentó el desempleo, multiplicándose la pobreza.

Aseguró el respeto a la ley como prioridad en su gobierno, sin embargo, se la pasa atacando y amenazando periodistas, convirtiendo nuestro país en el lugar más peligroso para quien ejerce esta profesión. Hasta la fecha, más de cincuenta periodistas han sido asesinados. Y cuando por “decreto” viola la Constitución, su respuesta es: “A mí no me vengan con que la Ley es la Ley” misma que juró cumplir y hacer cumplir.

Dijo que la inseguridad desaparecería, pero estamos alcanzando cifras récord de más de un millón de muertes por violencia, masacres, descabezados y ejecutados a plena luz del día, desapariciones, secuestros, sangre, y dolor de miles de víctimas, consecuencia de la protección y abrazos a los narcos y al crimen organizado.

Muchos cayeron en el engaño de López. Él sabía que la segunda parte de su gestión sería desastrosa, con un crecimiento económico de cero, inflación galopante, y fracaso estrepitoso de sus inútiles obras: El aeropuerto Santa Lucía al que ni líneas aéreas ni pasajeros quieren ir, el Tren maya, el proyecto más improvisado y destructivo de todos los tiempos. La inoportuna refinería Dos bocas inauguradas con bombo y platillo, que funcionará quien sabe cuándo, costándole a México, cientos de miles de millones de pesos más de los previstos.

Por su parte, los partidos políticos opositores tan devaluados como ausentes, parecen más ocupados en cubrir sus oscuros pasados, o buscar sus propios intereses que el bien del país.

México nuestro amado país, es hoy el hazmerreír del mundo, porque 110 millones de mexicanos aceptamos pasivamente la estupidez, y ridiculez de López Obrador. Estamos siendo gobernados por la ignorancia la incapacidad, la corrupción, los complejos y todos los problemas mentales de un solo sujeto. ¿Cómo es posible?.

Esta realidad nos compromete como mexicanos a hacer un alto en el camino para asumir nuestra responsabilidad con la Patria, tomar al toro por los cuernos y exigir por todos los medios un cambio en beneficio de todos. ¡No basta enviar mensajes o memes en contra ¡Tampoco quejarnos de lo mal que vamos, añorando el pasado, que si bien, no era perfecto, era mucho mejor que éste burdo engaño!.

Si realmente queremos que en nuestro país haya bienestar, seguridad, desarrollo, progreso y sobre todo paz, necesitamos sacudir la apatía, el miedo, el conformismo, organizarnos y UNIDOS, salir a las calles a manifestar nuestro repudio y exigir respeto al Estado de Derecho, hoy una burla en manos de López Obrador, la 4T y sus aliados.

¡Mujer mexicana forja tu Patria ¡

*- La autora es consejera familiar.