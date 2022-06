El compromiso no se negocia, se cumple

Cuando inicio un proyecto con un nuevo cliente me encuentro de manera muy recurrente la falta de cumplimiento de compromisos contraídos por algunos proveedores de servicios similares a lo que prestamos en Tafoya & Asociados y que fueron contratados previamente a mi entrada.

Después que el empresario se desahoga y me comenta lo ocurrido pasó por un sentimiento de reflexión ya que es evidente la falta de profesionalismo del proveedor anterior.

Este tema no es menor. Es un tema real y complejo. Porque sea la situación que haya pasado el cliente no deja de repetirme su enojo reiteradamente una y otra vez al grado de decirme “eso no quiero que me pase contigo”

Ahora tengo dos chambas, “limpiar” todo el desorden causado por otras personas, generar una plataforma de confianza y crear una nueva carretera para que el empresario vuelva a confiar en el trabajo para lo que fuimos contratados.

De ahí nace mi estipulado “No soy proveedor, soy tu aliado estratégico y me moriré en la raya por la marca del cliente como si fuera mía” La gente no lo cree, piensa que estoy blofeando, que es argumento de ventas barato, etc. La verdad no me importa.

Si bien es cierto contablemente hablando soy un proveedor mi comportamiento es de aliado y casi socio de la “causa del cliente” y todo el personal que me acompaña sabe que debe de actuar de la misma forma, no por obligación sino porque el equipo es el reflejo del líder. Así que “todos jalamos la carreta por el mismo sentido.”

El cliente comienza a ver como involucro a mi equipo, conoce su desempeño, me hace comentarios positivos y se empiezan a dispersar los nubarrones grises, pero no podemos bajar la guardia. El cliente nos sigue observando.

¿Qué es lo que pasa? El cliente vuelve a creer, se le ve esperanzado, ve que no hacemos lo mínimo necesario, entregamos cronogramas con fechas y responsables, formamos parte de su familia empresarial, pero nos sigue viendo con lupa y la verdad no lo culpo. Pero se logra el objetivo: El cliente vuelve a creer que no todos son iguales, que hay gente con COMPROMISO y haremos lo que sea necesario para pasar al empresario al otro lado del río.

Sin duda alguna, la falta de rigurosidad en las entregas o la cadena de promesas incumplidas por parte de los proveedores terminan afectando todo el ecosistema emprendedor.

Lo grave es como las acciones de otros restan credibilidad a los demás. Esto se sabe, lo conocemos de primera mano, y terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más espinosos de manejar al iniciar una nueva relación comercial con un nuevo cliente.

De allí que cada uno de los empresarios o los encargados de contratar o negociar con nuevos proveedores deben preguntarse siempre: ¿Cuánto riesgo estoy comprando al iniciar cada relación comercial de la cual dependerá la entrega de los tangibles ó accionables que yo requiero?

Estimado empresario te sugiero que realices las siguientes acciones y te evites dolores de cabeza:

1. Primero que todo y, antes que nada: Evalúa la capacidad de tus proveedores

2. Haz de la ética y el cumplimiento un factor al calificar a un nuevo proveedor

3. Gestiona contratos comerciales donde vengan claras las reglas del juego, así como las penas en caso de incumplimiento.

4. No basta con monitorear al proveedor. Involúcrate en el proyecto, es tu dinero. Al ojo del amo engorda el caballo.

5. Pero sobre todo crea relaciones de confianza y conviértelos en aliados. Se van a presionar más y la van a pensar 2 veces antes de fallarte.

Extiendo un fuerte abrazo y mi total reconocimiento a mis colegas que SÍ están haciendo las cosas bien y que logran SUMAR a esta noble actividad de apoyar al empresario con su emprendimiento. Porque para eso nos contratan: PARA DAR RESULTADOS. Lo demás, es lo de menos.

Estamos a un ca fé de que nos platiques qué podemos hacer por tu empresa.

¡Hagamos que las cosas sucedan!

*- El autor es Director de Tafoya y Asociados.