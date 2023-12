El circo, la alcaldesa y la politiquería

No existe problema más importante para el país que dar prioridad a las fuentes de empleo. El presídete Andrés Manuel López Obrador al parecer, por los hechos, está empeñado en terminar con ellas. El nuevo aeropuerto, (su aeropuerto), lo construyeron en un alto porcentaje el ejército. A la basura se fueron veinte mil, quizás más, empleos para albañiles, plomeros, electricistas, arquitectos, ingenieros etc. en la construcción del aeropuerto de Santa Lucia. El ejército en buena parte se ocupó de esta obra, pese a que Obrador en alguna de sus mañaneras dijo que, albañales, electricista, plomeros etc. sin duda, - no del ejército-, fueron parte de los cientos de empleos de este desarrollo. El aeropuerto de Santa Lucia se esta construyendo con personal capacitado del ejército dijo el presidente y con mucho orgullo: de esta forma se abarata la construcción de este aeropuerto, de lo que naturalmente estoy orgulloso. Esto ha sido en lo genera la opinión de Obrador, respetable sin duda al entender plenamente su empeño en cuidar o proteger los recursos del país, pero menospreciando la urgente necesidad de conceder un gran impulso a la mano de obra para a población; para la gente o el pueblo que tanto ama Obrador, meter al ejército a resolver estas construcciones resulta en extremo muy discutible. Por este mi razonamiento, que contiene lógica fundamental, la juventud mexicana en edad de trabajar, de encontrar empleo emigra a California, Texas o Chicago; así de simple, o se integra a l delincuencia.

En el caso de prohibir la instalación del circo en Mexicali por parte de Norma Bustamante, las fuentes de empleo es lo que menos le importa, a ella y sus funcionarios, en lo general. La misma “escuelita” de Obrador, del maestro; del señor que todo lo controla. Seis personas, -lo debo comentar-, en el programa de Francisco Javier García en el canal 66, en entrevista entre este comunicador y el dueño del circo hablaron, reitero, seis personas al momento de la entrevista, y esta fue la opinión de estas seis personas citadas: “Que los dejen trabajar; yo quiero ir al circo, que no le impida la Bustamante, su presentación”, Ninguna de estas llamadas en vivo fue criticando o rechazando o pidiendo, vía el citado programa de noticias la instalación de la empresa circense. Todo lo contrario de lo que dice Norma Bustamante cuando sele entrevista: “Que la gente reclama; que las feministas le piden; que los familiares de la joven asesinada le piden…etc.” Los gobiernos, de acuerdo con mi puntúo de vista, son para gobernar, no para eludir los problemas fundamentales de este país: las fuentes de empleo. Abunda la pobreza por las calles; los limosneros menudean por los barrios d y calles principales de la ciudad. El enorme apoyo a la pobreza y en general familias vulnerables que esta entregando la secretaria del Bienestar, aun reconociendo sus virtudes su importancia, representan solo migajas, que no sustituyen el empleo formal. 5 000 pesos bimestrales o trimestrales a los adultos mayores, sin embargo, seria deshonesto y faccioso no reconocer su trascendencia, incluso a futuro, por lo que abona en su favor. Su permanencia en el poder, en este gobierno de Obrador, quedará esta ayuda para el futuro en el tiempo. Sin embargo, las fuentes de empleo para miles; millones de personas, en ciudades, pueblos y ranchos significa una relativa estabilidad familiar; más que arroz y tortillas, renta de una vivienda, o su construcción; ir los hijos a la universidad; comprar incluso un automóvil o una tele que en este caso sí, para el bienestar familiar. Con la multiplicación de miles de empleos o millones no se compran votos a favor de Obrador o Claudia Sheinbaum. El más grande mérito de Obrador es el apoyo a la pobreza, pero a la vez su mayor truculencia y sagacidad; y de su parido político. Así es la cosa de simple. Lo negativo y positivo del presiente Andrés Manuel López Obrador.

Abrazos no balazos influye de forma muy importante en la mente de la alcaldesa de Mexicali, en el caso de la prohibición de que el circo se instale. Que a los reclamos contra el circo no se les toque ni con el pétalo de una rosa, es lo mismo que la cantaleta de Obrador de: “Abrazos, no balazos” ¿Y las fuentes de empleo de las decenas de trabajadores dl circo?, bien gracias, y ¡Viva México, Jodidos!

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.