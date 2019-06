El chantaje

Tal parece que en el mundo en que vivimos ya nada puede sorprendernos. Un mundo al revés en el cual a lo malo hoy se le llama bueno y a lo buen malo, en lo político, cultural, educación, valores, etc.

Y de esto no está exenta la Iglesia. Hace unos días, el Obispo de Essen, Alemania, Franz-Josef Overbeck ha hecho unas declaraciones a nombre de una parte muy importante del Episcopado alemán, amenazando al Papa Francisco con una ruptura mayor, más grave, más profunda que la reforma protestante protagonizada por Lutero, si no acepta sus exigencias.

¿Qué piden éstos obispos? Claramente lo dicen: Quieren una modificación amplia de la moral sexual de la Iglesia. Por ejemplo quieren que la Iglesia acepte las relaciones extra-conyugales, es decir que el sexo fuera del matrimonio sea válido. También, la legalización de las relaciones homosexuales con bendición eclesial del llamado “matrimonio” homosexual. Así mismo, que se acepte la ideología de género con todo lo que implica: Que los niños desde pequeños, mediante la “ educación sexual integral “, sean adoctrinados, para mentalizarlos que pueden ser lo que “sientan” ser y que no solo existen dos géneros, masculino y femenino, sino otros más, al margen de su biología etc.

Pero los obispos no solo se limitan a esto, exigen también la aprobación del sacerdocio femenino, la posibilidad para protestantes de comulgar, obvio sin confesarse, (ellos no creen en la confesión), y que los católicos divorciados vueltos a casar puedan comulgar aún sin la nulidad. Estas son las exigencias de este grupo llamado cato-protestantes, quienes impulsan la que llaman “Nueva iglesia”, o “iglesia liberal”, de boca de su representante el obispo Overbeck, quien amenaza que de no ser concedidas por el Papa, se irán de la Iglesia, provocando un cisma más grande que el de Lutero.

El Papa Francisco en reciente entrevista que le hizo Valentina Alazrraki de Televisa, puntualizó ser un Papa conservador en la Doctrina Eclesial. Se manifestó con toda claridad contra el aborto y la eutanasia, rechazando también el matrimonio homosexual. En su Encíclica, Amoris Laetitia, fue muy duro en contra de la ideología de género, y ha negado recientemente cualquier posibilidad de que la Iglesia Católica acepte el diaconado o sacerdocio femenino, llegando a decir a las monjas que se lo pidieron que podían irse, pero que no iba a traicionar la doctrina ni las enseñanzas de Jesucristo.

Estos llamados cato-protestantes que se autodenominan la iglesia liberal, le están haciendo un chantaje al Papa: O esto o nos vamos. Actúan como si fueran superiores al Papa, o como si le dijeran: -Nos debes el puesto, nosotros somos los que mandamos, tienes que obedecernos, amenazando con la ruptura si no se les da lo que piden.

Ante esta intolerancia, la situación del Papa, cuya obligación es unir a la Iglesia, se torna sumamente difícil. Quienes somos católicos, no podemos dejarlo solo, ¡oremos mucho por él! para que con la sabiduría y la fortaleza del Espíritu Santo, pueda resistir este tipo de ataques y triunfe a cualquier costo, su fidelidad a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo cabeza y corazón de la Iglesia Católica.

* La autora es Consejera Familiar.