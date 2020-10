Marina del Pila Ávila Olmeda, alcaldesa de Mexicali, anunció padecer síntomas similares a los que se presentan por el coronavirus la semana en que escribo esta columna, por lo que le deseamos una pronta recuperación.

Y más aún, porque en mi columna anterior la trate no muy elogiosamente al decirle que los gobiernos anteriores a ella pavimentaron cuarenta o cincuenta colonias de Mexicali, no solo donde sus gobernantes vivían como lo dijo Marina del Pilar cientos de veces en su publicidad. Lamentable esta publicidad, falsa; he aquí la escuelita de AMLO.

Mas hoy, reitero una pronta recuperación de Marina, sin más.

Al grano: no se debe poner en duda el entusiasmo que la Alcaldesa demuestra en su afán de recuperar, de darle vida al vetusto centro histórico de esta capital. Antes, debo comentarlo; mi edad y mi experiencia al respecto obliga varios aspectos en referencia o relacionados con el envejecimiento de muchísimas ciudades importantes de México e incluso de California, que con las décadas quedaron en el abandono, y otras que han mantenido su vitalidad. Voy por partes:

Primero. (Y quizás me lleve dos envíos este tema).

El centro histórico de la ciudad de Guadalajara (soy de Jalisco y conozco muy bien esta ciudad) quedó de hecho en su total abandono el enorme movimiento que existía en los años treinta, cuarenta y cincuenta en la avenida Juárez. Grandes y exitosos negocios venidos a menos con el tiempo. No se han recuperado. Hoy, sólo el centro histórico de esta ciudad, en torno a la plaza de la catedral y la oficina de Telégrafos, mantiene su vitalidad, su permanente movimiento, sobre todo la plaza de la catedral, y el Palacio de Gobierno. Y, dije, la Catedral, bella, enorme, incluida su plaza. Lástima, pobre, ignorante, maniquea de hecho el impulso de Obrador en sus declaraciones mediáticas y politiqueras de que: “España debería pedirle disculpas a México por el mal que le hicieron". ¿Te das cuenta de la ignorancia?; el maniqueísmo. Y el Presidente se queja de lo mucho que se le critica. La ciudad de Zacatecas, otro orgullo de la herencia española, aún mantiene su vitalidad en su centro histórico, sobre todo comercios y negocios en su calle central en donde se encuentra precisamente la catedral de esta capital. La ciudad de Los Ángeles, California su centro histórico aun mantiene un enorme movimiento, de hecho, es una urbe internacional resulta así imposible su abandono y envejecimiento, pero la zona sureste del centro de esta ciudad, en donde se encuentra o se encontraba la estación de autobuses foráneos manifestaba un abandono total, área de vicios, oscuridad y de descuido. En esta zona sureste del centro histórico de Los Ángeles se construyó un enorme museo de arte contemporáneo y reconocidos artistas, nacionales e internacionales, la mayoría grandes creadores del siglo XX, por su fama, por su internacionalismo, atrajeron o convocaron a un numeroso público amante del arte. Por la novedad, visitantes locales y turistas dieron vida y un notable movimiento a esa zona abandonada. Librerías y comercios, restaurantes y cafeterías sobre todo resultaron ser el complemento, a la idea convertida en realidad este museo.

Nada comparable a la posibilidad de la apertura de un centro o espacio de arte en el centro histórico de Mexicali. Y menos con creadores sin trayectoria por polaca cultural. Sería un espacio en el abandono y más aún, reitero, con “creadores” sin trayectoria o por pura politiquería. Otra cosa muy distinta sería la apertura de un museo para creadores mexicanos con trayectoria: Tamayo, Rivera, Siqueiros, Cuevas o incluso con reconocida trayectoria dentro del Estado como Carlos Coronado, Jesús Ernesto Muñoz Acosta, Álvaro Blancarte, Manuel Aguilar y treinta más de enorme prestigio, asunto por demás desconocido por nuestros políticos, y por lo tanto desde varios ángulos iniciativa imposible y un primer problema sería de estacionamiento. La culturita politiquera no sirve de nada, aun así, un museo de creadores bajacalifornianos parece imposible. La idea trascendental, obviamente, no se encuentra en la mente políticos de Morena. Para llorar, simplemente.

*- El autor es artista plástico.