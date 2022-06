Los aciagos días del ex gobernador, Jaime Bonilla y parte de su gabinete lejos de ir amainando, se están complicando.

Durante su visita a Tijuana, el secretario de Gobernación y uno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia del país, Adán Augusto López Hernández señaló lo siguiente:

“Ha quedado atrás la oscura noche de la sinrazón, (ahora) hay un gobierno que sabe escuchar, que no tiene que andar generando confrontaciones absurdas y que tiene que ser la principal promotora de que aquí en Baja California nos respetemos y nos escuchemos todos”. Y aunque en ningún momento mencionó el apellido Bonilla, todos los presentes en el acto coincidieron que el mensaje era claro y contundente en contra del ex. Horas después, durante la conferencia de prensa “Impunidad Cero”, el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio informó que el próximo 15 de agosto a las nueve de la mañana se llevará a cabo la audiencia ante el juez en contra de Bonilla y nueve de sus ex colaboradores. En el banquillo de los acusados, así como ellos pusieron al ex gobernador Kiko Vega, ahora están los ex empl estatales de nombre Jaime N, así como Luis Salomón N, Amador N, Israel Clemente N, Rodolfo N, Marco Octavio, Adalberto N, Miriam Lizbeth N, Pablo Alonso B, Karen N. Las acusaciones tienen que ver con el tema de la Fotovoltaica y el endeudamiento de 12 mil millones de pesos que representaba un quebranto en las ya de por si deterioradas finanzas públicas.

En su momento la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda lo dijo enfática: fue una estafa maestra. Afirmó que se haría una indagación adecuada y no sólouna simulación. En su oportunidad el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio lo dijo también, que analizaban en quédelitos que se les imputan a los ex funcionarios estatales, hoytodavía acusados, podría haber un acuerdo reparatorio de losdaños y en que otros podrían irse hasta la vinculación a proceso e incluso una pena de hasta doce años de prisión.

El tiempo de los ajustes llegó. El jueves pasado fue anunciada la audiencia contra los exfuncionarias, además de la investigación por usurpación de funciones en contra del ex mandatario estatal, debido a que presuntamente mintió al ostentarsecomo ingeniero egresado de la UNAM, pero en dicha institución no se encontró ningún registro académico que lo avalara.Un ex gobernante que no siente lo duro sino lo tupido, con tantas querellas en su contra y que busca de manera desesperadaregresar a su curul de senador, lo cual no ha logrado hacer nisu amiga y presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero.

Falta más de un mes para saber si la suerte de Bonilla estáechada en su contra de manera total o es un ardid mediáticosolamente. El 15 de agosto veremos si su amigo presidente lodejó a su suerte y las autoridades estatales y la Fiscalía tienenmanga ancha para sentarlo en el banquillo de los acusados para que responda ante la justicia, si habrá fotografía al respectoo solo quedará en un desabrido oficio-respuesta que entregueun abogado. Para todos los agraviados de Bonilla el tiempo para saberlo será largo; el mismo que será corto para el ex mandatario estatal.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.