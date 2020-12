El año que se va

El año pasado en estas fechas, pensábamos que el 2020 sería un año especial, de mucho progreso, bienestar, desarrollo para nuestro país, a pesar de que ya vislumbrábamos que con el actual gobierno sería más difícil, sin embargo, nunca imaginamos que este año estaría marcado con la pandemia del virus y la pandemia de López Obrador, y que su errática forma de enfrentarla, nos pegaría tan duro, acarreándonos tanto dolor, enfermedades y muertes.

Hoy nos dicen: ¡Quédate en casa ¡los hijos no nos visitan, muchos abuelos pasaron la Navidad solos, viendo a sus hijos y nietos por una pantalla, sin besos, sin abrazos, sin gozar de sus risas, de su alegría….

Sin embargo, no podemos negar que toda esta situación adversa, nos ha hecho descubrir cosas muy valiosas que anteriormente teníamos si no olvidadas, metidas en un cajón, o las veíamos como algo que, por supuesto merecíamos, y por ello, no le dábamos importancia., y mucho menos lo agradecíamos.

Por ejemplo, salir con las amigas, ir de compras al otro lado, visitar a la familia, y amigos, ir a la Iglesia, tener salud, libertad de viajar de ir y venir sin estar condicionados a un cubre bocas, por temor al contagio.

¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizá que no estábamos valorando lo importante: la cercanía con la familia, la alegría de participar y profesar una fe, el valor de los amigos, la paz interior, incluso la salud, cegados por las cosas mateEl año que se va riales, por lo superfluo, por lo efímero, aquello que el mundo ofrece. Nuestra prioridad era tener más y más cosas, aunque no las necesitáramos, y las cosas sencillas como la sonrisa, el abrazo, la alegría, mostrarle amor a Dios, a quienes tenemos cerca, o a los desprotegidos, no nos interesaba tanto.

Hay un refrán que dice: “Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido”. Pregúntenle si es verdad a quienes han perdido a sus seres queridos, a quienes padecen las secuelas del contagio, o aquellos que están solos sin poder salir ni recibir a sus hijos…. Ojalá que aquellos que con el encierro se vieron obligados a convivir más con sus niños, hayan logrado descubrir el valor de la convivencia y la armonía familiar, crecer como personas y con ello, a agradecer a Dios la riqueza que tienen, antes poco valorada.

En unos pocos días llegará el 2021, ¿Cuáles son nuestras expectativas? Hay quienes aseguran que será peor, en lo económico, en lo sanitario, en la violencia e inseguridad, por la carencia de empleos, dada la nefasta actuación del actual gobierno.

Afortunadamente este 2020 nos dejó algo importantísimo: El despertar de una sociedad a la participación y defensa de nuestro país, al constituirse y consolidarse un gran movimiento ciudadano, que ha logrado hacer conciencia en millones de mexicanos de la necesidad de luchar unidos por un cambio de rumbo en nuestro país, demostrando tener esa fuerza.

Vamos este 2021, enfrentando obstáculos y desafíos, a la conquista de nuestros derechos, de nuestra libertad, de nuestra democracia y justicia. México nos necesita unidos y valientes hasta alcanzar la victoria. ¡Mujer mexicana forja tu Patria ¡

* La autora es consejera familiar