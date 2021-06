“El amor que el pueblo siente…”

Mario Delgado, presidente de Morena, dijo con motivo del triunfo de Morena en una relativa mayoría de puestos de elección que todo se debe al amor que el pueblo siente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora nuestro presidente es comparado con Cristo, por el político morenista, asunto que sin duda a Andrés Manuel le va como anillo al dedo.

El Presidente mismo en una de sus mañaneras dejó entrever que él era cristiano, en respuesta a una pregunta del público que asiste a sus discursos en estas intervenciones del mandatario.

Le cuesta mucho a Mario Delgado, se le congelan las ideas, se le entorpece el pensamiento al no reconocer abiertamente el agradecimiento de la población; los más vulnerables, por los apoyos económicos que a través de la Secretaria del Bienestar la actual administración de Obrador está dando a un altísimo porcentaje de la población. Pregunta: ¿Para qué enturbiar la realidad? Ayudar a la gente, al pueblo como el mismo Mario Delgado o Marina del Pilar lo expresan con frecuencia, nada tiene que ver con el amor que la gente siente por el mandatario. Agradecimiento sí, pero el amor es en extremo distinto. Amor en el lenguaje de Delgado es una forma de engatusar a la gente, de buscar pretextos adulatorios, como si hicieran falta estos.

Finalmente, el predominio de Morena no es ninguna novedad, ya los mismos políticos que se han trepado a Morena, aun no siendo personas que por lo regular hayan militado en este partido, lo han expresado, así lo dijo Norma Bustamante, empresaria de libros, política priista, luego panista y hoy con enorme júbilo se afilia a la letanía de los de Morena, mejor dicho, de la permanentes repeticiones de Marina Del Pilar Ávila Olmeda, quien ha resultado electa gobernadora de Baja California. De estos trepadores existen millones. Por otra parte, un alto porcentaje de luchadores convencidos del proyecto de la 4T han caminado juntos con el proyecto de Obrador desde su nacimiento; de este grupo de políticos es Marina del Pilar e incluso Mario Delgado, y son a mi juicio quienes más merecen sus triunfos electorales o su permanencia en el poder del gobierno de Morena. Los trepadores son harina de otro costal, estos no sienten necesariamente amor por López Obrador, estos son oportunistas. Son el típico chapulín que busca a como dé lugar seguir colgados del presupuesto. Así es de simple la cosa. Ricardo Monreal, hoy poderoso activista pro Morena en el Senado y ayer gobernador de Zacatecas por el PRD, ni tardo ni perezoso se trepó a tiempo y oportuno en el proyecto político de Obrador; su hermano, David Monreal, en Zacatecas ha resultado a la vez gobernador por Morena en las recientes elecciones de este estado. Otro trepador siguiendo los pasos de su hermano. Desde luego, el proyecto político del presidente es sin duda atrayente, sustancial sin duda para la población más olvidada por los políticos de ayer. Esta agudeza de Andrés Manuel López Obrador lo convierte en un Mesías, como se le llamó en una reciente publicación inglesa (no he podido rescatar el nombre de este artículo), pero en tanto a Obrador le cae como anillo al dedo, le gusta, no así cuando se le califica como un nuevo dictador en América Latina. Por el primer calificativo es posible que el presidente merezca amor del pueblo, sin duda, el otro calificativo le debe molestar.

El carro completo en las crecientes elecciones puede ser peligroso para el país, porque concede al Presidente enorme poder y lo coloca muy próximo a la dictadura.

*- El autor es artista plástico.