SOMOS LO QUE HACEMOS

No entiendo sino por la amistad que los une que el presidente decidiera que alguien con tan pocas cualidades haya sido gobernador de nuestro estado, apoyar a impresentables como Salgado Macedonio, Nestora Salgado, Ricardo Gallardo, David Monreal, Cuitláhuac García, entre otros, son sólo la confirmación de la regla. A nosotros nos tocó padecer la pesadilla de haber perdido, afortunadamente sólo dos y no cinco años como el “Inge” Bonilla y 21 lamebotas del anterior congreso lo intentaron.

Es que a la catástrofe del gobierno de Kiko Vega hay que sumarle la tragedia de dos años más completamente perdidos en los que se acumuló la deuda del estado, la dejó en 35,000 millones de pesos, más del doble de la que recibió, sin obra pública de relevancia alguna, dejando a su compadre de Fiscal, desmantelando el Sistema Estatal Anticorrupción, sin haberle pagado la deuda a los maestros, permitiendo la extorsión de su gobierno en colusión con un “despacho” manejado por un adicto cualquiera; lo he dicho antes y lo sostengo, si alguien debe agua o lo que sea que pague y se atenga a las consecuencias, tristemente no fue el caso.

¿Sabía usted que en plena pandemia, esto es, con escuelas cerradas, la administración de Bonilla gastó millones de pesos en desayunos escolares?, en plena crisis sanitaria la comunidad se organizó para que nuestros médicos y enfermeras tuvieran el mínimo de protección necesario para hacerle frente a la emergencia, me consta que en Mexicali reunimos para ello millones de pesos mientras el “Subse Bonilla” decidió, por su pequeñez y vulgar criterio, que los ciudadanos no podíamos apoyar a la Cruz Roja afectando con ello a miles de bajacalifornianos. En mala hora la alcaldesa de Tijuana anunció que ella y Marina del Pilar son producto político de Bonilla, con razón ha hecho de Bujanda su director de Administración Urbana, pobres tijuanenses, tan faltos de pantalones para quedarse callados ante la condena que ello implica para su futuro inmediato. Haber sino le ponen un alto en serio al chistecito de convertirla en dos municipios.

Bonilla no tuvo los tamaños necesarios para defender la creación de más y mejores empleos, lo sucedido con Constellation fue patético; con razón le permitió a Vicenta Espinoza y a Salomón Faz llevar la extorsión a empresas y empresarios a los alcances a los que llegaron. Pérez Rico fue llamado cientos de veces por su jefe “el doctorcito del amor”, ahora que se sabe que sobre su persona hubo quejas de acoso sexual en su dependencia ese mote es una estúpida broma para nuestras mujeres; la imposición de Armando Ayala en Ensenada sólo se explica por el malemadrismo de los ensenadenses, con razón apilan muertos y ni siquiera para la nómina municipal tienen.

Yo espero que Marina sea muchísimo mejor, pero también que asuma su papel y no sea comparsa del pasado, en ello radicará el rumbo de su gobierno, ojalá no repita la pasividad que mostró en la “consulta” sobre la cervecería. Pensar que Bonilla tiene atributos para llegar a un puesto del gobierno federal es un insulto a nuestra gente, a nuestras mujeres y a la gente de bien que batalla para que gobiernos como el que se fue no sean debidamente castigados. El tiempo marcará nuestro camino; finalmente somos lo que hacemos, pero también lo que dejamos de hacer.

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.