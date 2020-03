El Señor Notario

Somos lo que hacemos

6 de Julio de 1988, a mis 18 años y con la historia a cuestas de lo que ser panista significaba por haberlo mamado en casa a través de las historias de la abuela y del Doctor Cañedo, primer candidato del PAN a la gubernatura y hombre cabal como el que más; de las tardes después de clases en el Salvatierra en que nos juntábamos a escuchar las lecciones de Luis Sánchez y del Alfredo “El Bonito” Arenas me hacían soñar que se podía hacer política sin perder los ideales, que tiempo después algunos irresponsables tan fácilmente perdieron; ese día cuando realizaba un rondín por algunas de las casillas que me tocó supervisar, observé que en una ubicada en el Valle de Puebla, algo extraño sucedía, al llegar presencié como un individuo introducía fajos de votos a las urnas; nunca lo había visto, sabíamos de lo cerrado de la elección; mi rechazo y reclamo fue total, acto seguido la persona que realizaba el “embarazo de la urna” se limitó a amenazarme mostrándome su pistola fajada a la cintura y advirtiéndome que me retirara; alcancé a levantar una de las boletas antes de hacerlo, mi sorpresa fue mayor cuando constaté que la boleta estaba cruzada por el FCDRN, el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, partido que junto con otros conformaron el Frente Democrático Nacional, siendo el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano su candidato a la Presidencia de la República. Claramente en nuestro estado hubo un fraude electoral orquestado en favor del Ing. Cárdenas, ¿cómo explicar de otra manera que Baja California, fuera uno de los 6 estados que ganó?, es esta la explicación para entender el motivo por el cual el recién nombrado Presidente Salinas corrió al entonces gobernador Leyva Mortera, Xico, quien por cierto nada hizo por defenderse, se fue por la puerta de atrás, primero a Portugal y luego a la embajada de Estados Unidos, con puestos menores, de esos que reflejan el tamaño de la dignidad de sus acciones.

Ser Notario Público requiere no sólo de ser un especialista en derecho, sino contar con la fama en buen recaudo para con ello poder justificar tener la patente que lo acredita al frente de una Notaría Pública. El gobernador Bonilla hizo bien en cancelar 5 de las 6 patentes que, al amparo de un proceso irregular, seguramente salpicado por la corrupción, el gobernador Vega de Lamadrid, otorgó, penosamente la patente que no fue cancelada fue otorgada a un sobrino de Leyva Mortera, quien se sabe es gente cercana al gobernador Bonilla Valdez.

Amador Rodríguez Lozano ha dicho que el haberle otorgado la Notaría a Xico es un acto de justicia, que con él se redime una injusticia cometida a su persona hace más de 30 años, por supuesto que esto no es cierto, y si lo fuera, ¿es atribución de este gobierno resarcirlas?, y el debido proceso para acreditar la asignación de la Notaría, o se trata de una clara muestra de beneficiar a los amigos del gobernador; es así ¿cómo vamos a combatir la corrupción? en el estado.

¿Es materia de éste o algún otro gobierno resarcirle las ofensas a un particular?, La patente de notario se fundamenta en la confianza del abogado que la ejerce, usted, ¿le confiaría su patrimonio a Xicoténcatl Leyva Mortera?,

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.