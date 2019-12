El Retail y sus transformación

Alrededor de 9,000 tiendas cerraron este 2019 ¿qué está pasando? he escuchado constantemente “el comercio electrónico sustituirá a las tiendas comunes” y si encima vienen y te dicen que cerraron miles de tienda pues valida el comentario, peeeero no, yo creo que estamos hablando de cosas muy distintas.

¿Quién cerró? Sears 175 tiendas, Gap 230, Abercrombie & Fitch 40 (ahí les encargo unas que mexicanas que se llaman Aerocrombie ¡por dios!), The Children’s Place 45, Walgreens 200, K-Mart 127, Charlotte Russe 512, Payless 2,500, Victoria’s Secret 53 , Forever 21 178, Gymboree 805, Chico’s 250, JC Penney 27 ¿se acuerda de su catálogo? y Macy’s no está haciendo malos quesos: 9 tiendas. Puedo seguir, pero no es el punto las matemáticas.

Alguna vez el ex-director de retail de la marca Mango me comentó que el negocio estaba en el outlet, “las tiendas en las grandes avenidas solo son marketing” ¿pero es negocio o no es negocio? Sigue siendo confuso ¿que nos depara el futuro? ¿hacia dónde está yendo todo esto? En otro sentido hay quien urge a saltar al comercio electrónico “lo de hoy es vender en línea” y así miles de comentarios que a veces pareciera que no hay por dónde empezar. Por el principio, no se pueden responder estas preguntas de manera general ¿cómo saber si una marca está preparada o no para las ventas en línea? ya sabe mi respuesta: “DEPENDE”.

¿Entonces? Mi opinión personal es la siguiente: el comercio tradicional, tal y como lo conocemos nosotros, no va a desaparecer, no va a ser sustituído por el e-commerce, no en el sentido que usted está pensando “¡pero cerraron más de 9000 tiendas y siguen!” si sí, para todo hay una buena explicación.

Lo que si va a suceder es que el retail va a evolucionar, tiene que pensar en la omnicanalidad y aquí es cuando empiezo a hablar en chino, espere, le explico:

1.- Tiene que reestructurarse: cerrar las tiendas para “pensar bien las cosas” es una estrategia, vea lo que pasó con Toy’s R Us, nos cayó como bomba el bancarrota (no se porque no es el nuevo ejemplo en las conferencias de marketing, dejen en paz a Blockbuster por piedad), de repente me llega un correo con la novedad de que están de vuelta, con tiendas más pequeñas y con un gran e-commerce, tarde sí, pero con un gran valor de marca.

2.- La experiencia: ¿ya escuchó el término “showrooming”?, eso que hacemos cuando vamos a la tienda y luego compramos online mas barato, bueno, si ya sabemos que hay varios canales de venta ¡incluido el retail! por dios, póngase las pilas ¿qué experiencia vive su cliente en su punto de venta? Hay una marca canadiense de ropa para frío extremo, sus ventas son en línea ¿qué hicieron en la tienda física? un cámara de frío para que sus clientes vivieran la experiencia de probar su ropa en bajas temperaturas.

3.- Entender las nuevas reglas del juego: ¿hay que pensar en venta en línea? definitivamente si, peeeero con orden, busque en mi sitio www.marcelamexia.com por ahí debe de haber varios artículos al respecto ¿hay que cerrar las tiendas físicas? no necesariamente, hay que hacer un profundo análisis y pensar siempre en la omnicanalidad, es decir, tomar en cuenta todos los canales de venta, incluido el Whatsapp.

En marketing no hay verdades absolutas, mientras el comercio tradicional cierra tiendas, los grandes del e-commerce ¡están abriendo tiendas físicas! inteligentes eso sí. Ya es todo, les mando besos, me felicitan el sábado que cumplo años :)

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.