El Juez de los amparos

Aunque no siendo abogado, siempre me ha llamado la atención el llamado “Juicio de Amparo”, principalmente en la actualidad cuando jueces lo otorgan a personajes señalados de haber cometido ilícitos en contra, principalmente, de la nación.

Siempre ha habido un debate entre los estudiosos de esta figura para determinar al creador del amparo. Para unos Manuel Crescencio Rejón, para otros Mariano Otero Mestas, sin olvidar a Ignacio Luis Vallarta.

De éste último quiero recordar su definición de amparo: “El proceso legal intentado para recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre consignados en la Constitución y atacados por una autoridad de cualquiera categoría que sea, o para eximirse de la obediencia de una ley o mandato una autoridad que ha invalidado la esfera federal o local respectivamente”.

Pero, sin duda, se le reconoce a Mariano Otero la paternidad del Juicio de Amparo, con base al iniciador Rejón y el que continuó la obra, Ignacio L. Vallarta.

¿Por qué tanta historia? Bueno, pareciera que ahora se reparten amparos a diestra y siniestra, sobre todo a personajes señalados y acusados de algunos delitos.

Por ejemplo, ¿quién cree usted que le otorgó un amparo al señor Carlos Ahumada Kurtz, hoy en Argentina? Pues quien admitió a trámite el amparo fue el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón.

Pensará que algo tengo en contra de este juez, pero no ahí están las noticias de ésta semana, el caso de la señor Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien fue acusada por la Fiscalía General de la República por el caso Odebrecht, detenida en la isla Juist en Alemania.

Los abogados de Lozoya rápidamente tramitaron en amparo, se fueron directamente con Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal quien concedió a la mamá de Lozoya una suspensión definitiva, medida cautelar que impide su captura.

Ya nos vamos entendiendo, no es que quiera acusar al juez de nada, únicamente hago la observación para que la judicatura federal vea lo que ocurre.

¿Eso es todo? No, hay que ver otro caso, el de María del Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, acusada por la llamada “Estafa Maestra” y perseguida por la FGR. Pues sus abogados acudieron a un juez federal quien le concedió una suspensión provisional que impide a la FGR ejecutar cualquier orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga.

Sí, le atinó, el juicio de garantía quedó radicado en el juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal a cargo de Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, quien admitió a trámite la demanda y fijó una garantía de 69 mil 500 pesos. Solo Carlos Romero Deschamps no acudió con este juez, quien lo amparó fue el juez Décimo Catorce de Distrito con sede en el Estado de México. Decía mi abuela “piensa mal y acertarás”, ¿habrá corrupción en el otorgamiento de amparos?







* El autor es periodista independiente.