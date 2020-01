El Issstecali y la carabina...

¿Usted no sabe qué es lo que le pasa a la carabina? Con datos de mis abuelos La carabina de Ambrosio solo tronaba; puro ruido; un disparo fallido. Así se encuentra en este momento el Issstecali.

Empezaré por reclamar; yo soy derecho habiente, la dramática carencia de muchos medicamentos. A estas alturas no sé a ciencia cierta a quién echarle la culpa. Mejor hubiera sido yo, paciente del Issste. Inexplicable, este hospital para la burocracia federal se encuentra al máximo en atención a sus derechos habientes. Increíble, pero cierto; dos que tres familiares que se atienden en el Issste me han comunicado la buena organización en este hospital. Sin comentarios.

¿Pensará usted que tengo duda a quién culpar por la carencia de medicamentos en el Issstecali? Para nada; es la Cuarta Transformación, tan aplaudida; tan adorada por miles, de lo que el señor presidente se encuentra orgulloso; incluso por este ordenamiento Andrés Manuel López Obrador una y mil veces nos dice todas las mañanas que vamos muy bien. Bien. Yo solo sé que mes mes me está costando más de mil pesos comprar mis medicamentos. Me pregunto: ¿falta de abasto; las empresas farmacéuticas son las culpables?; ¿o es que debemos culpar como acostumbra nuestro presidente, siempre, a los directivos de estos hospitales? Al menos en las mañaneras es lo que acontece. Iba a decir que no entiendo nada de este problema, pero no; sí sé quién es el culpable. No nos hagamos bolas; falta de abasto no es, porque en las farmacias sí se me surte. Mi “lana” me cuesta, disculpe lo coloquial. ¿O es que se debe culpar al Director del Issstecali: ahí le va su nombre: Dr. Odilar Moreno. Yo lo he querido ver por tres veces para que autorice un tratamiento que requiero, pero es imposible verlo directamente, nunca se encuentra cuando lo busco; por el mismo motivo: ¡el abasto de medicamentos en el Instituto que él dirige! Pero no nos hagamos bolas, reitero; la culpa no la tiene el Dr. Odilar; los culpables de este desabasto se encuentran más arriba; ya se imaginará usted en dónde. El Director debería reportar en un comunicado a los maestros derecho habientes de los servicios de este hospital, quienes son los verdaderos culpables de este desabasto. Profesores y burócratas salen del hospital con su receta en la mano sabiendo que les va a costar surtirla con sus propios recursos, porque el despachador de las medicinas solo tiene esta expresión: “No la hay; regrese después, en unos días a ver si ya llegó”. Pero existe otra realidad por la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra orgulloso, pleno, feliz: miles de jóvenes becados con más de tres mil pesos al mes gozarán de esta beca, y en muy buena hora, señor presidente; pero, los afiliados al Issstecali de B. C. estamos pagando nuestros medicamentos porque, “No hay, No hay, No hay”. ¿Y el SNTE en B. C.? Bien gracias. ¿Y el señor gobernador del Estado, Jaime Bonilla? ¿O es acaso “Kico” Vega, el verdadero culpable? Por Dios: que uno de estos personajes diga dónde quedó la bolita. Sí el exgobernador es el culpable que se le lleve a juicio; pero a mí me queda muy claro: sólo sé una cosa: que en 30 años de gobiernos adversarios de Obrador nada de esto pasaba. ¿Te das cuenta?

* El autor es artista plástico.