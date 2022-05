Existe un empeño permanente, de hecho, de muy discutible acierto, del presidente Andrés Manuel López Obrador con un descontento contra los consejeros del INE y todo lo que significa este organismo electoral tal como se encuentra en este momento. La mayoría de mexicanos que tenemos el cerebro en su lugar, sobre manera los interesados en los organismos electorales, mismos que han cambiado con el transcurso de los años, y que vivimos en los tiempos de predominio del PRI desde los cincuenta hasta los años 90 con el control total del priismo en estas campañas políticas por el poder. Cuarenta años o más, de aquella “Dictadura Perfecta”: palabras puntuales, precisas, del escritor sudamericano (Mario Vargas Llosa).

Todos los procesos electorales quedaban en manos de la Secretaría de Gobernación y esta era el pretexto oficial para mantener el control de las personas encargadas de los conteos de votos, definir el lugar donde se instalarían las de las casillas, y acomodar, (cuidar), las cajas,( las urnas), por lo regular en las escuelas con soldados del sistema incondicionales del presidente y al sistema. Es muy posible que este control de los procesos electorales, en su juventud, los vivió el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no resulta claro su empeño en ir contra el INE actual, que es obvio, le molesta; lo ha manifestado de varias formas. La independencia absoluta del INE. del poder presidencial es en absoluto recomendable y positivo. Al buen entendedor pocas palabras. O sea que: más claro no canta un gallo. ¡A pesar de que fue este organismo electoral el que le dio el triunfo total a Andrés Manuel, aun así, persiste López Obrador en desaparecerlo al menos modificarlo; así lo entendemos quienes lo conocemos plenamente: le molestan las instituciones independientes y afirma al mismo tiempo que los nuevos posibles consejeros del organismo electoral en cuestión, los definirá el pueblo; el pueblo sabio; el pueblo que sí sabe. En consecuencia: Viva el viejo PRI; viva Nicolás Maduro que al respecto todo lo controla; viva la democracia manipulada por el gobierno; pareciera ser una de las últimas aspiraciones de López Obrador. ¿Te imaginas paciente lector, a Mario Delgado, dando el “visto bueno”, a los posibles nuevos consejeros electorales, vía la opinión del pueblo o atreves de las llevadas y traídas consultas. Claro que para opinar quien me sigue en estas ocurrencias debe conocer a plenitud, quién es Mario Delgado. Y lo digo aquí: quien pone o quita gobernadores y alcaldes de Morena en México. Sus consultas al pueblo al respecto solo son actos de lucimiento y a la vez una muestra de su poder, que es el del presidente. - Me salí del tema-, lo sé, pero Mario Delgado, presidente actual de Morena, es uno de los más enconados críticos en contra del INE. Delgado no tiene voz; su vox misma es la del presidente. Así de simple.

El costo del INE es bastante alto para el país. Aquí AMLO y quienes lo siguen tienen razón. Pero fue la trayectoria electoral del PRI quien llevó a los políticos de los noventa a modificar punto por punto, en sus vicios más notorios, el sistema electoral de México. Y finalizo: lo más importante en el INE de hoy no son sus protocolos para nombrar Consejero Presidente Nacional o de los estados; lo fundamental de este organismo es el conteo de votos por ciudadanos insaculados en cada a distrito, casilla por casilla con absoluta seguridad de la independencia partidista. “Insacular”: meter en un saco vacío, mil o más ciudadanos pertenecientes a un distrito y, sacar obviamente al azar; por sorteo, solo un x número de posibles funcionarios de casilla, a quienes se les hace llegar a través del INE en cada estado la secrecía de su selección, mismos que son entrenados por de este organismo en los diferentes distritos. Un imposible total de que el presidente o los partidos políticos metan su cuchara. ¿Porqué estará enojado con el INE, Obrador…? Como soy malo.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.