El Ciberbullying

El bullying montado en internet es más horroroso de lo que usted se pueda imaginar, le pondré un ejemplo hipotético: ¿que haría usted? si se entera que una foto de su hija, en topless y con un letrero de burla está circulando por los chats te la escuela...o que abrieron una cuenta de Instagram donde se burlan de la chava que tiene acné...o le toman fotos sin autorización a su hijo y lo hacen memes.

¿Qué haría usted? si su hijo/a empieza a presentar problemas de aprendizaje, somatizar el estrés en forma de dermatitis o bien, cae en una profunda depresión ¿qué haría? Hace un par de días me enteré de un caso así ¡y hay muchos! pero quiero comentarlo aquí para que homologuemos criterios, de verdad abramos debate para empezar a hacer consciencia de lo peligroso que puede llegar a ser tanto para el agresor, para la víctima y para los que no hacemos nada ¿a quíen me refiero?

Si yo me doy cuenta que uno de mis hijos es capaz de agredir de esa forma a un compañero de clase y me quedo callada ¡soy cómplice!, si usted director/a de escuela no atiende a los padres de familia de la víctima y solo se limita a “patear el bote” ¡usted es cómplice!, si tu como adulto te das cuenta que traen de bajada a un chamaco y a parte de no hacer nada, compartes los memes por Whatsapp en aras de “mira que mal lo que le están haciendo a este niño” ¡usted es cómplice!

Hace mucho vengo diciendo: STOP SHARING CRAP ¡hasta hashtag hice! por el amor de Dios paren de compartir porquerías, estamos criando monstruos y no queremos aceptarlo. Yo ni soy psicóloga, ni experta en el tema, soy mamá y se el alcance que pueden tener las redes sociales, no minimicemos la situación, imagine que eso que describí: fotos, memes ¿que haría usted si los viera en un espectacular en la calle más transitada de su ciudad? ¡que impresión! ¿no?, pues le tengo noticias, las redes sociales tienen un alcance desproporcionado, nada más en enero de 2019 Facebook contó con cerca de 2.271 millones de usuarios activos en el mes ¡y ya pasó un año! saque cuentas.

¿Qué hacer? Primero dejar de ser tan...tan… malas personas pongámoslo así (pero usted sabe perfectamente lo que quise decir), y dejar de compartir aunque sea por whatsapp cualquier material sensible, hoy es un chamaco que probablemente a usted le caiga gorda la mamá, mañana puede ser su hijo. Necesitamos parar.

Hacer consciencia, hablar con nuestros hijos: no es divertido burlarte al grado de hacerle daño a un compañero, hay límites, jugar, reírse, bromear, sí, pero que sepan detectar dónde está ese límite, y no, no me estoy dando baños de pureza, pero los chamacos son el reflejo de lo que pasa en casa, entonces hable con sus hijos porque se pueden meter en un lío monumental, ahí donde los papás de la víctima tomen acción legal, ahí va a lamentar no haber hablado con sus hijos.

Tomar acción, si su hijo está siendo víctima de ciberbullying ¡haga algo! nada de “se le va a pasar” es un infierno por lo que está pasando y porque usted no sepa no quiere decir que es una tontería. Y si el problema se presenta en la escuela ¡vaya! y si no le hacen caso, denuncie en la policía cibernética: AYUDEMOS, no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda.

¿Qué haría usted? cuénteme su caso y búsqueme en mis redes sociales.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.