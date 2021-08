El COVID-19 y la prevención de cada país

Las olas de contagio de la pandemia han provocado que cada país asuma diversas medidas para preservar la salud de sus habitantes; sin embargo, observamos que en varias naciones de Europa surgen movimientos de oposición al confinamiento, al uso del cubrebocas y a mantener la sana distancia o países que han relajado las medidas, como Inglaterra, que a pesar del aumento de casos reportados, sus autoridades descartan el uso de las normas mínimas de cuidado personal o Brasil, cuyo presidente, desecha cualquier prevención hacia el COVID-19.

En esta ocasión, narro brevemente un video (SUPER ESTRICTA LA CUARENTENA EN COREA! DESDE AEROPUERTO!), del viaje de una profesora coreana que reside en la Ciudad de México y visita a su madre en Corea del Sur. Lo primero que le indican en la línea de aviación es que, al llegar a su país, la coreana deberá hacer cuarentena por 14 días. Al llega al aeropuerto de Seúl y recoger sus maletas, pasa con un médico, que le interroga si tiene síntomas de contagio y si no ha tomado medicamentos para evitarlo. De ahí, pasa a un control militar, donde le indican que debe descargar una aplicación en su celular para informar al gobierno coreano, dónde va a estar, con quién va a vivir, sus datos personales y número de teléfono celular. Le interrogan si su casa tiene habitación y baño independiente, además hablan al teléfono de la persona que le alojará, para constatar los datos ofrecidos por la viajera. Para salir del aeropuerto, un policía, le pregunta cómo va a viajar, si va a tomar taxi o alguien la recogerá, y según el caso, le colocan una etiqueta en su ropa para diferenciarla de cada grupo de traslado. A la profesora coreana la recoge su madre y parten del aeropuerto.

SUPER ESTRICTA LA CUARENTENA EN COREA! DESDE AEROPUERTO!

Al llegar a la casa del familiar, a la viajera le hablan al teléfono proporcionado por ella, para reiterar las indicaciones de aislamiento y el envío de bolsas para desechar sólo su basura, y a través de la aplicación, dos veces al día, debe reportar si no ha tenido los síntomas del contagio. Además, la persona encargada de vigilar su estado de salud, le habla todos los días para constatar que no tiene COVID-19. Para verificar su aislamiento, checan el movimiento de su celular, para saber si ha salido del domicilio que reportó o permanece en él. Como no puede salir de su casa, el gobierno coreano, le envío un paquete de comida, agua y artículos higiénicos, calculados para el periodo de aislamiento. Y como cereza del pastel, le habla diario una psicóloga para saber su estado mental, pues por el aislamiento puede sufrir diversas conductas o desórdenes mentales, todo ello con el consentimiento de la profesora coreana y su agradecimiento al gobierno por cuidar su salud.

Con esta breve reseña, se constata que el gobierno de Corea del Sur, sí toma en serio la prevención de la pandemia, no como las autoridades de Rosarito con el festival Baja Beach Fest o el de Mexicali, que ya promueve las Fiestas del Sol. ¿Usted qué opina?

* El autor es Coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.