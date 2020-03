Efectos de un virus

Como todos en el mundo, me preocupa el tema del coronavirus principalmente por su impacto en la salud de las personas, aunque también por los efectos que ocasiona en los negocios, en el comercio, en el ánimo de inversionistas, del turismo y la industria aeronáutica, entre muchos más. Esto pese a que en China se ha “estabilizado” la dispersión de la enfermedad, pero en otros países como el nuestro y Estados Unidos, va en aumento.

Confesando que no soy economista, doy unos datos que he ido notando. Por ejemplo, se dice que el PIB en e mundo puede reducirse entre medio y un punto porcentual en este año y por los efectos en el 2021 podría disminuir otra tercera parte de un punto porcentual; aun con ello, se estima que la economía mundial pueda crecer el 2.4 por ciento este año y 3.3 el próximo. Son cifras, que ya quisiéramos tener en nuestro país pues el año pasado retrocedimos y para este por lo que estamos viendo no se tiene una perspectiva más favorable pues pudiéramos crecer entre 0.7 o tal vez menos, aunque ya aben quien tiene otros datos.

Estando en el sector manufacturero de exportación, he visto que hay señales de cautela por no decir contención de proyectos e inversiones, y también preocupación por eventuales desabastecimientos en cadenas de proveeduría porque empresas como la automotriz, la de autopartes, la electrónica e incluso la textil, requieren de insumos que vienen de China en particular, lo que se ha afectado por retrasos en vuelos y envíos de insumos, partes y componentes desde y de países asiáticos en general. Mis colegas de INDEX en Jalisco, por ejemplo, han señalado que algunos embarques desde China, para su proveeduría en electrónica, han ido alargándose pues si bien llegan por empresa aérea de Hong Kong (Cathay Pacific) tienen su origen en China, al igual que importante cantidad de los insumos.

Hasta ahora, las empresas están utilizando inventarios, pero sin duda llegará un momento en que terminen si no vuelve a haber producción. Es tan global la manufactura como a que tenemos en Mexicali y en el resto del país con las empresas IMMEX, que si falta un componente en una pieza, se afecta el resto de los eslabones productivos.

De suceder esto, aunque no lo deseo, la actividad económica se detendrá por no haber productos que vender ni intención de las personas de comprar por miedo a salir de casa y acudir a centros comerciales, a los cines y a las tiendas de conveniencia, por ejemplo. Puede haber un gran ganador: el comercio electrónico, pero hasta cierto punto pues en la mayoría de las veces requiere de un servicio aéreo y las aerolíneas y empresas de mensajería están siendo cautelosos para no ser agentes transmisores del coronavirus para el que ya ha sido catalogado como pandemia.

En otras palabras, es muy probable que el comercio exterior tanto en el mundo como en México (y aquí incluyo a las empresas IMMEX del país y de Mexicali), es probablemente que muestren en próximas semanas y meses un debilitamiento.

El coronavirus o COVID-19 nos afecta a todos, directa e indirectamente, pero recomiendo no caer en pánico pero estemos atentos sobre cómo evoluciona esta crisis.

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.