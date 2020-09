Educación en tiempos de pandemia

El factor más importante para el desarrollo de una sociedad es la educación, o por lo menos uno de los tres más significativos para que un país pueda acceder a condiciones de bienestar, junto con la salud y la economía. En la semana anterior, México inauguró el ciclo escolar a distancia en todos los niveles educativos, salvo el superior que iniciará en unas semanas más. El debate sobre el inicio de clases, ha provocado en varios países diferentes disputas, si presencial o virtual o una mezcla de ambos, lo cierto es que no puede dejar de reconocerse que cualquiera de las fórmulas conlleva sus dificultades, tanto en la operativo, en el modelo educativo y por supuesto, en la adquisición del conocimiento.

México, propuso el programa Aprende en Casa y Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que las clases a distancia "no son transmisiones de entretenimiento y las clases tendrán valor curricular" (https://www.milenio.com/politica/regreso-clases-iniciara-ciclo-escolar-2020-2021), las cuales comprenden lecciones por Internet, televisión y radio, estos dos últimos para aquellos estudiantes que no tengan acceso a una computadora e Internet. Por supuesto, que impartir clases por estos medios implica considerar las diferentes condiciones pedagógicas mediante las cuales se impartirán las sesiones, además del equipamiento necesario. Las primeras, las pedagógicas, son significativas, pues implica la transmisión de contenidos de manera homogénea para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria e incluso superior. En cuanto al equipamiento, el ciclo escolar 2020-2021 se apoyará con la cobertura de varios canales comerciales y públicos de televisión y radio.

Al respecto al UNESCO, ante las condiciones educativas de muchos países —unos 826 millones de alumnos permanecieron fuera de las aulas, de febrero a la julio, al no tener acceso a una computadora en casa—, y la necesidad de evitar que los escolares asistan presencialmente a clases por la pandemia, se ha pronunciado por la utilización de medios como la televisión y el radio como una buena alternativa cuando el aprendizaje en línea no es posible (https://es.unesco.org/news/aprendizaje-conducto-radio-y-television-tiempos-del-covid-19).

Al igual que México, otros países tomaron esta decisión ante la imposibilidad que la población escolar acceda a una computadora, pero también la UNESCO señala diversas dificultades como: el que los contenidos no estén en formatos audiovisuales; que estos no sean significativos para un aprendizaje de calidad; la ausencia de colaboraciones para la difusión de los contenidos educativos y a mi juicio, lo más importante, la carencia de práctica y experiencia para evaluar el aprendizaje de los estudiante. En esencia todo un reto para la educación mexicana, tanto pública como privada, pues de lo que se trata es que estos educandos no sean una generación perdida, al no alcanzar los conocimientos suficientes tanto en cantidad como en calidad y afecte su inserción en la vida productiva. Por ello, se necesita como nunca del apoyo de padres de familia en este proceso inédito y particularmente de l@s profesores para suplir las dificultades y carencias que implica este modelo que difícilmente será mejor que el presencial. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.