Ha llegado a mi museo el libro de: “Ecos y Resonancias”, y como segundo título: “Primera panorámica de la pintura en Baja California”. Nada más falso; una lamentable investigación de lo mejor del arte bajacaliforniano, pese a que, en efecto, si se publica en este volumen buena parte de los creadores sobre todo de Tijuana y claro, sin dejar fuera algunos artistas de Mexicali, Tecate y Ensenada.

Este envío; esta columna, es posible, sean necesarias, mínimo dos, ya que el tema, -aparte de ser mi favorito, - me apasiona y lo domino, modestia aparte- Mis lectores de LA CRÓNICA y alternativamente El Imparcial, en que usualmente trato de política; de las ocurrencias y aciertos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la pandemia de Morena, por esta ocasión tendrán que soportarme, hablando de arte: No olvidar que ante todo soy artista plástico.

Miente el subtítulo de: Primera panorámica de la pintura en Baja California. Las primeras manifestaciones de las Plástica de Baja California surgen con el inicio de las Bienales de Plástica de Baja California a partir de los primeros años de la década de los setenta en el siglo pasado: ignorancia supina de los creadores de la publicación citada; debo puntualizar los hechos al respecto. Incluso; el médico de ojos, maestro de la Facultad Artes de la UABC y artista plástico: Roberto Rosique ha publicado antes, en detalle, plástica tijuanense y este comentador, en 2008 publicó: “Blancos Móviles”; 37 creadores, (pintores) bajacalifornianos y si no publico imágenes de su obra fue por falta de recursos, pero sí una mini biografía de cada uno y un ensayo que incluye el estilo y tendencia de su obra, en el concierto internacional del arte, y el comentario al respecto de un medio centenar de grandes pintores internacionales y sus resonancias o posible influencias con los creadores de Baja California. Libro que va la médula de estilos y escuelas de los creadores de esta región, y que por cierto, urge de ser leído por críticos de arte expertos, que ante todo conozcan a fondo la historia del arte universal contemporáneo; desde el Impresionismo a la fecha, fundamentalmente la trayectoria del expresionismo abstracto; el expresionismo figurativo; el “Mínimal Art”, el Cubismo y el abstracto geométrico etc. por cierto tarea muy difícil para los amantes del Arte Basura que tanto abunda hoy. Los museos del mundo del arte contemporáneo representan o son verdaderos documentos del arte de los últimos 150 años.

Los creadores bajacalifornianos de finales del siglo XX se insertan en alguna de estas tendencias y por lo tanto urge estudiarlos. Blancos Móviles lo intenta. Aún no ha sido estudiado a fondo este libro. Para ser entendido a plenitud se requiere de expertos, que no los tenemos en esta provincia casi salvaje con respecto a crítica de arte de verdaderos conocedores del tema: Raquel Tibol, (+), Armando Torres Michua, (+) y algunos otros, todos radicados en la ciudad de México. En esta entidad no existen verdaderos críticos de arte y si comentadores con frecuencia simpatizantes de sus propios gustos que no entendedores del amplio espectro que el arte del siglo XX, contiene. Abundaré más: Un curador regional, o crítico de arte, con frecuencia reacciona como un político que por compromiso se encuentra mirando una exposición y que le dice a su acompañante: “¿Tú le entiendes a estas pinturas?”.