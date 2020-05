Duda razonable

En la actualidad sufrimos de una pandemia llamada covid19, para hacer un análisis estadístico de la pandemia no se pueden tomar los datos de nuestro país porque no son confiables, pero los de otros países y ciudades sí.

De acuerdo a los datos estadísticos de ciudades como Nueva York por ejemplo, el 40% de sus habitantes dieron positivo al covid19, es decir, hay un 0.1% de posibilidades de morir por esa enfermedad en el estado de Nueva York. España, el 22% de las pruebas fueron positivas (con una población de 47 millones de personas), es decir que aproximadamente 10 millones de españoles son positivos al covid19, ¿Cuántos han muerto en España? Al día 3 de mayo del 2020, 25,264, un ciudadano español tiene una posibilidad de 0.05% de morir de covid19.

Cuando se establece un sistema de confinamiento en automático debes compararlo. Suecia no tiene confinamiento, Noruega sí, ambos han tenido un número muy similar de casos de covid19 y de muertes.

En Suecia, no han hecho confinamiento social, llevan mascarillas, no han dejado de ir a la escuela, las tiendas están abiertas, casi una vida cotidiana normal, con algo de distanciamiento social. Sí estadísticamente son similares ¿entonces porque estar en confinamiento? Las consecuencias del aislamiento social son graves, el abuso infantil se está incrementando, la violencia doméstica, familias enfadadas en un hogar sin ingreso, alcoholismo, ansiedad, depresión, suicidios, abandono escolar (no todos tienen computadora en sus hogares), hundimiento económico, deudas creciendo, todo eso afectara a la gente durante toda su vida, no solo en la cuarentena.

Nuestro sistema inmunológico se construye mediante la exposición a antígenos, virus y bacterias, está acostumbrado a tocar todo, a lidiar con virus y bacterias formando anticuerpos, cuando dejas de hacerlo, en automático baja sus defensas. Si te confinas y además en tu casa limpias todo con lo que tienes contacto, desinfectas matando al 99% de los virus y bacterias, te pones mascarilla, te lavas 20 veces al día las manos y además no sales, nuestro sistema inmunológico se vuelve flojo y baja sus defensas. ¿Pero que va a pasar cuando termine el confinamiento y empecemos a recuperar nuestra vida normal?, a intercambiar virus y bacterias y empecemos a comer en la calle, tacos y tortas, lo lógico, todas las enfermedades repuntaron, no solo el covid19. Será entonces cuando los centros de salud se empiezan a saturar, ¿será covid19 más peligroso que la gripe?, si vemos las tasas de mortalidad no lo es, son similares en frecuencia y mortalidad. Con los datos que se tiene a la mano en este momento ¿Será hora de volver al trabajo? ¿De hacer más pruebas a la gente?

La gripe mata, el covid19 mata, un alto porcentaje desarrollara inmunidad para vencer al virus otros no. Normalmente pones a los enfermos en cuarentena, nunca se había visto poner a los sanos en cuarentena. ¿Por qué los grandes negocios están abiertos y los pequeños no? ¿Por qué no pues ir a la playa, al parque, o a jugar golf? No tiene sentido, no hay razón científica que lo apoye, si puedes ir a una tienda grande pero no a la iglesia, o lo cierras todo o lo abres todo.

Los tres niveles de gobierno no se ponen de acuerdo en que es lo debe permanecer cerrado y quienes deben estar confinados y quiénes no. Cuando te dicen que sí puedes estar trabajando en una maquiladora en compañía de 1,000 empleados pero no pueden estar dos personas colocando yeso en una vivienda o que puedes ir al Costco pero no puedes ir a tomar una cerveza al merendero de la esquina. Ahí es en donde tienes una duda razonable.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.