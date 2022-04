Dos ejes de la Videollamada entre Xi Jinping y Joe Biden

En la noche del 18 de marzo, el Presidente de la República Popular China Xi Jinping atendió la videollamada del Presidente estadounidense Joe Biden, durante la que Biden reiteró que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría con China; no pretende cambiar el sistema de China; la revitalización de sus alianzas no está dirigida a China; Estados Unidos no apoya la “independencia de Taiwan”; y no tiene la intención de buscar un conflicto con China. Estados Unidos está listo para tener un diálogo sincero y una cooperación más estrecha con China, mantenerse comprometido con la política de una sola China y gestionar de manera efectiva la competencia y los desacuerdos para garantizar el crecimiento estable de estas relaciones. El Presidente Joe Biden expresó su disposición de mantenerse en estrecho contacto con el Presidente Xi Jinping para establecer el rumbo de las relaciones entre Estados Unidos y China.

El Presidente Xi Jinping señaló que desde su primer encuentro virtual con el Presidente Joe Biden en noviembre pasado, se han registrado nuevos cambios trascendentales en la situación internacional. La paz y el desarrollo, tema principal de nuestro tiempo, enfrentan severos desafíos. El mundo no es tranquilo ni estable. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las dos mayores economías del mundo, no sólo debemos orientar el desarrollo hacia adelante de los lazos sino-estadounidenses por una vía acertada, sino también asumir las debidas responsabilidades internacionales y hacer esfuerzos por la paz y la tranquilidad del mundo. El Presidente Xi Jinping destacó que ha habido y habrá diferencias entre China y Estados Unidos. La clave radica en mantener estas diferencias bajo control. Unas relaciones sino-estadounidenses en estable desarrollo benefician a ambas partes.

Sobre la actual situación en Ucrania, el Presidente Xi Jinping señaló que China no quiere ver que la situación en Ucrania haya evolucionado hasta la de hoy. China siempre defiende la paz y se oponea la guerra. China siempre juzga los asuntos de manera independiente según lo justo y lo erróneo de cada uno. China preconiza defender el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales universalmente reconocidas. China persisteen actuar a la luz de la Carta de la ONU y aboga por el concepto deseguridad común, integral, cooperativa y sostenible. Estos principios fundamentales sustentan el enfoque de China sobre la crisis deUcrania. China ha formulado una iniciativa de 6 puntos respecto ala situación humanitaria en Ucrania, y está dispuesta a ofrecer ulteriores asistencias humanitarias a Ucrania y otros países afectados.Todas las partes deben apoyar juntas a Rusia y Ucrania a realizardiálogos y negociaciones para que rindan resultados y conduzcan ala paz. Estados Unidos y la OTAN también han de realizar diálogoscon Rusia para desentrañar el quid de la crisis de Ucrania y aliviarlas preocupaciones de seguridad tanto de Rusia como de Ucrania.

Es imperativo que las partes involucradas demuestren lavoluntad política y encuentren una solución adecuada en función de las necesidades tanto inmediatas como a largo plazo.Mientras tanto, las otras partes también pueden y deben crearcondiciones para este fin. Lo que más urge en estos momentoses continuar con los diálogos y negociaciones, evitar bajas civiles, prevenir crisis humanitarias y cesar las hostilidades lo antes posible. China siempre ha hecho todo lo posible por la paz yseguirá jugando un papel constructivo al respecto.

* La autora es Cónsul General de China en Tijuana.