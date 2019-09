¿Dónde están los alumnos de la UABC?

En días pasados, una periodistas estadounidense de origen latino, Ana Arana, directora de Operaciones del Fondo para Periodismo de Investigación, acudió a Tijuana y Mexicali para reunirse con jóvenes universitarios y con periodistas, el lunes en Tijuana y el martes en Mexicali.

Charlando con ella, los periodistas, nos comentó de su reunión con alumnos de la UABC, con los que invitaba, a cada momento a manifestar sus inquietudes, según nos decía, por supuesto que algunos maestros tomaban la palabra y ella les pedía que no intervinieran, que ella quería escuchar a los jóvenes.

En Mexicali se reunió por la mañana con estos alumnos, creo de la carrera de Comunicación, comentaron que ellos se informaban a través de “Radiopatrulla”, un portal con información policíaca, principalmente.

Pero lo que más le llamó la atención de los comentarios de los estudiantes fue cuando cuestionaron el trabajo de los medios de comunicación entorno del problema financiero que está viviendo la UABC por el adeudo que el gobierno tiene de más de mil millones de pesos. La periodista, con su experiencia, los motivó a decir el por qué criticaban a los medios en este tema. Ana hizo algunas preguntas a los que estábamos allí y descubrió que no se ha consultado a los estudiantes ni se ha informado lo suficiente.

Los futuros comunicólogos le dijeron que no aclaraban el problema, ¿quién le debe a la universidad si es el gobierno del Estado o el Federal? ¿Por qué se llegó a acumular esta cantidad? ¿Cómo les va a afectar a ellos? Etc.

Ciertamente hay muchas dudas, pero sobre todo la ruta del dinero, ni el propio rector, Daniel Octavio Valdez Delgadillo ha sido claro en este asunto, dice que el gobierno estatal le debe a la universidad; pero por otro lado el gobierno dice que el gobierno federal no les canalizó recursos. Tienen razón los estudiantes, no hay claridad de quién le debe a quién y cuándo y de dónde van a salir estos recursos.

Yo le comentaba a Ana Arana que era un asunto político, ya que el gobierno del Estado es panista y los gobiernos federales, el que se fue priista y el que está morenista, no han tenido la voluntad de ayudar, económicamente, para saldar esta deuda. La mayoría pensamos que una vez que asuma la gubernatura por dos o cinco años, Jaime Bonilla Valdez, los dineros empezarán a llegar. Porque ha venido el Secretario de Educación del gobierno Federal, se ha entrevistado con el rector Valdez Delgadillo y teniendo como testigo al gobernador electo, sin que se haya solucionado.

Una estudiante comentó que quisieron apoyar al rector haciendo manifestaciones por parte de todos los alumnos de la universidad, pero que el propio rector se los impidió. Creo que hubiera sido una oportunidad que las máximas autoridades de la UABC hubieran encabezado una marcha con todos los estudiantes de todas la facultades y escuelas, en todos los municipios, para concientizar a los jóvenes de problemas que tarde o temprano los va a afectar. Una manera de educar en la forma pacífica de protestar por manejos políticos del dinero y hacerse sentir como un brazo poderoso de la misma UABC. En México en 1968, el rector de la UNAM encabezó el movimiento; hoy en la UABC el rector los mantiene callados e inmóviles ante algo que los está afectando.





* El autor es periodista independiente.