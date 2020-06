Diputados enanos y gandallas

Somos lo que hacemos

Su agandalle va de la mano de su valemadrismo, su sensibilidad social se reduce a gastarse unos cuantos pesos, que no por supuesto no son suyos, en “apoyos sociales”; para muestra de lo anterior se debe tener en cuenta las últimas pifias que los diputados nos han espetado en la cara durante el último mes.

El primero fue el mismo día que la SCJN falló en contra del intento de “chingarnos” tres años a través de la antiley Bonilla, ese día y aprovechándose de que debido a la pandemia nuestro derecho a la libre asociación está suspendido, los diputados aprobaron la posibilidad de reelegirse sin dejar su curul, bienvenido el escrutinio público a través del voto en una segunda oportunidad, pero no con el agandalle de ser ellos mismos los primeros beneficiarios de su aprobación, ¡qué poca madre!

Continuaron con el exhorto efectuado a mi persona para que el Comité de Participación Ciudadano y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción no sesionen más en tanto el Congreso no conozca la sentencia emitida por la Suprema Corte en relación al fallo de inconstitucionalidad parcial de dos artículos del Sistema que regulan la condición de los Consejeros; sostengo que el verdadero motivo es el de acatar lo ordenado por el Gobierno del Estado y combatir un Sistema Anticorrupción en el que algunos de los ciudadanos hemos sido incomodos, mi más alto reconocimiento a Fermín Gutierrez, Claudia Téllez, Eduardo Arredondo, Omar Marrón, Claudia García y Jorge Topete, así como a Luis Ramón Irineo y su equipo de la Secretaría Técnica que han tenido la dignidad y los pantalones para realizar un trabajo serio, independiente y con la frente en alto, ante la mezquindad de algunos que de ciudadanos sólo tienen el membrete pero que su realidad los acomoda tan cerquita del gobernante en turno, ya sea este o el anterior. No tengo duda de que el Congreso del estado se extralimitó en sus funciones con el ánimo de quedar bien con el Gobernador, su tamaño chiquitito no da para mucho más, por ello he recurrido a la Suprema Corte, tengo la certeza de que en unas semanas se actuará al respecto. Juzgue usted, ¡El Congreso nos pide no cumplir la ley que nos obliga a trabajar!

Para terminar con su agandalle, en vez de legislar para proteger a nuestro personal médico y procurarse de mayores recursos para protegerles, deciden darle entrada a la sinrazón y la estupidez de querer hacer del próximo periodo de gobernador uno de tres años, ellos en su falta de estatura no entienden que no entienden, están para cumplir con los caprichos de la oficina de enfrente; ¿Es este un tema relevante para nuestro estado?, ¿Les permitiremos a los diputados seguir burlándose de nosotros sin que haya consecuencia alguna?; ¿Seguiremos sin levantar la mano y ponerles un freno?

Preocupante, diputados enanos, gandallas a quienes les vale madre legislar a favor de nuestra gente; su principal interés es el de quedar bien con su patrón y con su movimiento político; jamás con nosotros. Ojalá lo tengamos presente cuando nos pidan nuevamente nuestro voto. ¡No a la Ley Gandalla!, ¡No a la Ley Berrinche!, ¡Sí a un Sistema Estatal Anticorrupción autónomo e independiente!, la decisión es nuestra no de ellos.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.