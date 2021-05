‘Información es poder’

Inmersos de lleno en la vorágine de cara al cierre de las campañas políticas respecto a las elecciones federales (diputaciones) intermedias y las estatales (gubernatura, alcaldías y diputaciones) del próximo 6 de junio, resulta imperativo estar atentos sobre las decisiones que los distintos protagonistas están tomando para configurar el escenario definitivo.

Vivimos tiempos que ameritan una genuina independencia mental por parte de los ciudadanos en donde podamos amalgamar las distintas visiones sobre nuestro país y estado mismas que hoy en día nos presentan la posibilidad de establecer un debate de ideas sobre las cuales hacer un alto en el camino con la intención de razonar muy bien nuestras posturas sin prejuicios ni ataduras

En este contexto, la actitud tolerante e incluyente de la sociedad civil es lo primero que debemos procurar pensando en que somos parte fundamental del entorno político, económico y social asumiendo con entereza y altura de miras la complicada coyuntura que en todos sentidos vivimos local y nacionalmente.

Siendo así, dejemos de lado el miedo a fijar posiciones en el entendido de que, como en toda democracia, tendremos la contraparte que seguramente se permitirá disentir.

Lo que no podemos permitir es que nuestras posturas carezcan de fundamento o que simplemente estén fundadas en la lacra de la manipulación impregnada de demagogia que dice medias verdades y mentiras completas con la perversa idea de confundir con la mira en trasnochados sueños utópicos de ideas que probaron, una y otra vez, ser un fracaso.

Mientras entendamos que como ciudadanos es nuestra obligación mantenernos informados si es que no queremos que nos vean la cara estaremos acercándonos a construir un cerco ante quienes pretendan seguir viendo a la administración pública como un botín personal sujeto a los intereses que dicte el momento.

Vienen días cruciales en donde las propuestas que los diversos candidatos habrán de establecer sus diferencias a la hora de la verdad.

Seamos inteligentes para no dejarnos llevar por el prejuicio al analizarlos a la par de objetivos para cuestionar los qué y cómo es que fundamentan sus posturas para su eventual implementación.

Acotemos la imposición y manifestémonos por la libertad de pensamiento que nos permita crear juntos un escenario en donde una sociedad informada y crítica haga la diferencia.

En nosotros está informarnos para no dejarnos ó tirarnos a la dejadez oportunista de creer las mentiras de quienes aspiran al poder sin tener un verdadero plan de acción que esté acorde a las circunstancias en donde lo que necesitamos son gobernantes que sepan tender puentes y no dinamitarlos... autoridades que asuman con responsabilidad la encomienda que signifique procurar unir y no dividir... servidores públicos que honren su labor en el entendido de que el tránsito por la administración pública es pasajero por lo que no hay tiempo que perder si es que se quiere dejar huella para bien sabiendo corresponder a la confianza de los gobernados...

Sí así lo hacemos, estemos ciertos, jugaremos muy bien el papel trascendental que nos corresponde a quienes desde la sociedad civil, desde la empresa, queremos a la par seguir sumando por el bien común que concierne a todos sin distinción alguna.

* El autor es editorialista local/Consejero CDEM.