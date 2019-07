Después de treinta años

Mucho se ha escrito a nivel local y nacional, sobre la Reforma anti-constitucional que aprobaron 21 diputados, ampliando de dos a cinco años, el período de gobierno favoreciendo al gobernador electo Jaime Bonilla. Y por si fuera poco ésta semana en una sesión en Rosarito, volvieron a ratificarlo. Es decir, les valió la opinión pública, la indignación y el rechazo, ratificando así su desvergüenza.

¡Miren lo que es la vida ¡ Hace exactamente treinta años, Baja California se convertía a nivel nacional en punta de lanza para la Democracia en nuestro país, cuando, precisamente en Julio, pero de 1989, se le reconocía el triunfo al primer gobernador de oposición: Ernesto Ruffo Appel del PAN. Acontecimiento del cual los bajacalifornianos, nos sentíamos orgullosos, dando un paso importante en la consolidación de nuestra Democracia, después de más de 70 años de poder del PRI, en base a fraudes, abusos y corruptelas.

¡Nuestro Estado, era el orgullo de la República Mexicana ¡ Si se pudo ¡ era el grito que nos llenaba de esperanza para erradicar una dictadura disfrazada de Democracia que estábamos padeciendo a lo largo y ancho de nuestro país.

Hoy a 30 años, Baja California vuelve a estar en la mira del resto de la República, pero los motivos son contrarios y vergonzosos: Sentar un precedente anti-democrático e ilegal para el resto del país; cualquier legislatura a la que le lleguen al precio, gobiernos, incluso la presidencia, puedan hacer y deshacer la ley como mejor convenga, no al país, sino a sus personales intereses. Esto es muy grave.

El pasado día 23, Brozo entrevista con éste tema, a Tatiana Clouthier reconocida activista de Morena. Ella declara lo siguiente: “ ¿Cuál es la trascendencia de esto que me parece es la parte más fundamental? Primero: Ahora resulta que al que se le dé la gana, va a decir: Me caes gordo gobernador, te voy a quitar años, estabas electo por seis, y te voy a disminuir a dos. O al revés, si el gobernador me cae bien, le damos más de seis. Esto es una aberración, es inaceptable, y no podemos permitir que se siente un precedente. Lo digo con muchísima tristeza, el gobernador electo, Jaime Bonilla, ha salido como un loco el día de ayer, a decir que a ver si se atreven, vengan a Baja California. O sea como diciendo vamos a subirnos aquí al ring, a ver quién manda en Baja California. Necesitamos entender, más allá de colores, creencias, lo que sea que, o le entramos ahorita y paramos a éste. Porque si ahorita sin haber entrado en funciones, ya se puso, ya mostró, de qué está hecho, con qué cara sale y declara y el tipo de declaraciones que hace, no lo quiero ver con el poder” Palabras textuales. ¿Qué les parece?

¿Qué ha respondido AMLO al respecto? Lo que ya sabemos cuando así le conviene: Nadar de muertito y voltear para otro lado, aunque todos sepamos que entre sus atribuciones, está darle marcha atrás, hacer respetar la Constitución a la cual juró cumplir y hacer cumplir.

* La autora es consejera familiar.