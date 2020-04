Nadie estaba preparado para esta crisis, tal vez podríamos analizar si había tiempo o no para prepararse o si las medidas como “no dejen de salir” de AMLO fueron irresponsables. Lo que no es aceptable es que, con tanto recurso y con tanto talento, el gobierno tenga un reverendo desmadre en el país.

Yo creo en las transformaciones y en las construcciones, sobre todo si se dan con base en las coincidencias, pero jamás en mi vida sentí tanta frustración, vergüenza y asombro por los tarados que cobran, y cobran bien, en el erario público.

Toda crisis representa oportunidad y pareciera que nuestros líderes optaron por agachar la cabeza como el avestruz o en otros casos meterse al juego pero no para anotar goles sino como el clásico borracho que brinca a la cancha para correr, llamar la atención un rato y terminar golpeado con la rechifla del público.

En medio de la “emergencia” sanitaria (que por cobardía y malabarismo jurídico no quisieron definir como “contingencia”, como la Ley lo establece) este país pasa por una segunda crisis innecesaria: la política. Gobiernos como Canadá, Brasil, Francia y el mismo Estados Unidos pasaban por un problema grave de desprestigio, pero México no, de hecho los niveles de aceptación eran de los más altos del mundo… entonces ¿qué pasó?



Pasó que el país estaba sostenido de alfileres y hoy se cae en pedazos, los indicadores en prácticamente todos los sentidos están por lo suelos y para muestra te comparto 10 temas gravísimos que no se están abordando desde el púlpito nacional… y local.



1.- Desabasto en medicinas.

2.- Feminicidios a la alza.

3.- Recorte de calificadoras.

4.- Más de 500 asesinatos en Tijuana en lo que va del 2020.

5. -Los escándalos de corrupción e incompetencia de los gabinetes.

6.- Gobernadores platicando sobre una nueva transformación. ¿5T ya tan rápido?

7.- La caída libre de la confianza en todas las encuestas serias publicadas.

8.- La incertidumbre jurídica para los pocos inversionistas interesados en México.

9.- La incompatibilidad entre el discurso mesiánico y la realidad del México globalizado.



Y por último, lo más vergonzoso:



10.- El vodevil ridículo y peligroso de funcionarios y ex funcionarios; unos desde afuera queriendo regresar y otros desde adentro defendiendo lo indefendible, tapando los números, olvidando los moches, protegiendo a los criminales o escondiendo a los muertos.



Este país ya no aguanta más y solo hay dos opciones: o se desmorona o se desMorena.



*El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.