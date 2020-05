Desde otra patria

Ayer me enteré de la partida de don César Cárdenas Tavera. Sentí una tristeza inmensa, y una sensación de vacío. Esa sensación de soledad que me invade cada que me entero que las personas que quiero se van yendo de Mexicali.

Quizás es la distancia que añade culpabilidad a mi condición de inmigrante, porque aunque viva en otro país, mi ombligo fue enterrado en el desierto Cucapa. Porque a pesar de radicar en Arizona, mi corazón le sigue perteneciendo a la Laguna Salada. Soy tan cachanilla, que me trajo a este mundo el doctor Gastón Salazar en la clínica de El Sagrado Corazón, y crecí en la segunda casa construida en la Colonia Nueva cuando Mexicali se erigía como ciudad. Soy tan cachanilla que me interés por mi ciudad me llevó a ser presidenta de la Sociedad de Historia de Mexicali y del Grupo Fotográfico Imágenes. En este último grupo mencionado fue donde conocí a esta leyenda de la fotografía bajacaliforniana, a Don César, siempre sonriente, cordial y sencillo. Fue allá por los años 90’s cuando llegué a ese salón mágico donde cada lunes de forma religiosa se reunía un grupo de fotógrafos a las 8:30 pm para hablar de su pasión por la fotografía, cuando aún tomábamos imágenes con rollos y revelábamos en el cuarto oscuro. Don César, con su cámara colgada del cuello, siempre se refirió a mi persona con especial cariño como “Beatrizita”. A mis 23 años lo veía cómo disfrutaba plenamente cada reunión, cada tendedero fotográfico y cada exposición que organizábamos con especial dedicación los miembros del grupo que fue fundado en 1969. Inseparable amigo del doctor Austreberto Silva, de los también ya desaparecidos decanos de la lente Arturo Esquivias y Ricardo Paniagua, era un deleite tomar fotos a su lado durante los rallys fotográficos en Pueblo Nuevo, el Bosque de la Ciudad, el Parque del Mariachi, el centro de Mexicali. Fue y sigue siendo un orgullo, el haber compartido la mesa con Don César, al lado de maravillosos amigos y colegas como el doctor José Luis Pérez Cendejas (q.e.d), Chava León, Víctor Beltrán, Bertha Contreras, Jesusa Gamboa, Arturo Casillas, Eduardo Luna, Raúl Ojeda, Jorge Román, Miguel Téllez (q.e.d), Gaspar Bermúdez, el doctor Luque (q.e.d), José Mederos, Eduardo Oviedo, entre otros tantos fotógrafos con los que viví grandes aventuras. De cada uno conservo bellos recuerdos, pero sin duda, nunca olvidaré la eterna sonrisa de Don César, ese don de gente que tenía hacia los demás. Ese amor perpetuo hacia su esposa Armida Casarez y la devoción por su familia. Fundador del Grupo Imágenes en 1969, tempranamente se reconoció como un fotógrafo urbano, que capturaba la esencia de su gente, la efervescencia de las calles, el rostro de su pueblo. Fue un maestro en la técnica del blanco y negro, y me encantaba el manejo del grano en sus trabajos fotográficos. Él mismo se describió así: “Soy aficionado a la fotografía de toda mi vida y amo la foto citadina y callejera, así como temas sociales. Mi especialidad son los niños”. Don César, quien acaba de cumplir 95 años, se fue en medio de una pandemia epidemiológica, pero vivió lo suficiente para dejar un legado de amor a su familia, amigos y colegas, y sobre todo, un legado de imágenes que las futuras generaciones podrán apreciar a través de los ojos de un hombre que supo conectar la cámara con su corazón. Hasta pronto Don César, se despide de usted con aprecio y respeto “Beatrizita”. *Corresponsal en Arizona, Nuevo México y Texas de la Agencia Internacional de Noticias Efe