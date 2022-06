Desde el ‘país de las libertades’

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, Benito Juárez, ex presidente de México.

Como un retroceso total, así lo describo. Y no, no estoy a favor del aborto. Cada quien, bajo sus creencias y sus ideologías es libre de actuar, mientras no transgreda las leyes.

Pero sí estoy a favor de respetar los derechos que las mujeres han logrado a base de mucho sacrifico a través de los años.

El pasado viernes, en un hecho sin precedentes, cubierto por el manto del conservadurismo y la férrea imposición a creencias religiosas, los republicanos lograron lo impensable. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló 50 años del precedente establecido con el caso Roe vs. Wade, eliminando el derecho constitucional al aborto en todo el país.

Esta histórica sentencia llevada a cabo en 1973 y conocida como Roe vs. Wade, era el precedente legal que garantizaba a la mujer ese derecho. Este caso se remonta a la historia de Dobbs contra la Organización de Salud Femenina Jackson, en el que se impugnaba una ley de Misisipi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, incluso en casos de violación.

Lo que ocasiona esta decisión, es eliminar el aborto como un derecho constitucional. Y lo más preocupante es que esta resolución les devuelve a las autoridades de los estados el poder de prohibirlo o permitirlo.

Para explicarlo más claro, ya no habrá un precedente de protección federal sobre cómo los estados pueden regular o prohibir la interrupción del embarazo. Y sucederá, lo que todos sabemos que sucede, pero se hace como que no sucede, me refiero a los abortos clandestinos.

Las mujeres en muchos estados no podrán acceder al aborto legal, por lo que seguirán practicándoselos de forma ilegal, con todos los riesgos que esto implica, incluida la muerte.

¿Se imaginan? Ahora las mujeres serán sometidas a investigaciones para comprobar que el aborto no fue intencional, y de encontrarse culpables, las condenas serán por años en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Será un festín para los abusadores y vengativas parejas.

¿Cómo se borran cinco décadas de lucha y derechos para las mujeres? Les presento a los conservadores. Los seguidores de Donald Trump. Los que se dan golpes de pecho por los fetos, y separan familias de inmigrantes. Hacen leyes para que nuestra gente muera en los desiertos. Colocan a niños en jaulas y les destruyen la vida.

¿Se imaginan? Soy mujer e inmigrantes en el “país de las libertades”.

*- La autora es Colaboradora para NAHJ..