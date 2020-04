Naturalmente no es nada apetecible encontrarse en el zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de ninguno de los jefes de Estado en que esta pandemia del coronavirus ha entrado con enorme fuerza, destructiva, más aún que si se estuviera en una guerra formal.

En lo particular Obrador, por más que quiera mandar el mensaje de que no pasa nada, de que es más el escándalo de sus adversarios que la tragedia nacional, y por otra parte, esta pandemia ha llegado a nuestro país como anillo al dedo, pues el Presidente tendrá la oportunidad de demostrar a sus adversarios de la eficacia, de la capacidad que tiene su Gobierno para seguir adelante con la cuarta transformación de su proyecto político y económico.

Ha afirmado que tiene tranquila su conciencia y que su objetivo principal es acabar con la corrupción, como si los mexicanos o sus adversarios lo estuvieran culpando de ser el causante de esta crisis sanitaria.

Desconcertante el mandatario cuando, como dice una sentencia nacional: “Miras el peligro y no te incas”, y naturalmente, esa convicción de Obrador de mostrar energía, determinación y seguridad ante esta crisis sanitaria nada tiene de criticable, pero desconcierta, reitero, cuando afirma que son sus adversarios los que están contra él, contra su administración y en fin, que éstos, sus adversarios se van a llevar un descalabro porque el coronavirus le vino como anillo al dedo. ¿Te das cuenta?

Imagina usted que el Presidente de Italia anunciara en su discurso a la población, que este virus le vino a su gobierno como anillo al dedo para que así, combatir a sus adversarios.

Esta columna se está escribiendo antes del domingo que Obrador anuncie a la población medidas para combatir esta pandemia como también debo suponer económicas que ayuden a la población; a los más desprotegidos; a los pequeños negocios y en fin trabajadores de la calle que de hecho están pasando dura esta crisis.

Naturalmente todos los mexicanos estamos esperando noticias reconfortantes y de suma utilidad en ayuda a quienes lo requieren. Cuando esta columna aparezca, naturalmente ya habremos conocido a plenitud el mensaje de Obrador. Yo espero que sea neutral no acusatorio y sentencioso contra el neoliberalismo que dice Obrador es la causa de todos los males del mundo.

Todo parece normal, sin embargo. Los mensajes de responsables de la salud como Hugo López Gatell, han sido oportunas y bastante eficientes, sin politiquerías ni habladas, pero el aprovechar esta crisis para mandar discurso políticos contra sus adversarios es desconcertante y lamentable a la vez. Qué necedad. Debo reiterarlo.

El mismo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en un discurso casi copia de lo que Andrés Manuel López Obrador dice a sus admiradores en tormo al recate de la economía nacional hoy en crisis, dice a los bajacalifornianos que los empresarios se olviden de ser rescatador; que hoy no vivimos los tiempos del Fobaproa; que este gobierno no es igual a aquellos de tiempos del “salinato”. ¿Te das cuenta? Qué necesidad de estar siempre en una campaña política de confrontación; de persistir en el mensaje de que aquellos fueron malos. No es obviamente un momento para lanzarse contra los conservadores, contra los malos de la película. Qué necedad, repito. Y lo digo yo que voté por Obrador.

Finalmente, con el Fobaproa se rescató a la banqueros es verdad pero hoy, nadie pide el rescate de los empresarios. Al contrario, éstos colaboran con el gobierno “obradorista” y sólo exigen cordura y acuerdo compartidos para paliar esta crisis. Eso es todo. El discurso de confrontación sale sobrando, señor presidente.

* El autor es artista plástico.