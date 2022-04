Deporte, deuda pendiente

La congruencia entre lo que se dice y hace debe ser una característica esencial de los gobernantes.

El tema que nos ocupará es el relacionado con el deporte, tan abandonado en la práctica, aunque en los discursos siempre socorrido.

Vamos desde cheques rebotados en la anterior administración, en donde competidores como Aremi Fuentes, tercer lugar en las olimpiadas denunció que le habían regresado por falta de fondos el cheque de 50 mil pesos que le habían dado con bombo, platillo y fotos en la pasada administración estatal encabezada por Jaime Bonilla.

Cuando les dieron otro cheque, ya en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la propia mandataria estatal dijo que en su administración los atletas sólo se preocuparían por ganar medallas, pero no por sus uniformes o equipos.

Pasaron algunos meses, cuando competidores de halterofilia, una de las disciplinas que más orgullo nos han dado, denunciaron que no tenían ni tenis para competir en el Regional de Sinaloa.

“Somos habitantes del kilómetro 43 en donde el gimnasio de “alto rendimiento” va en retroceso; incluso les quitaron una comida a los jóvenes.

No tienen médico, ni nutriólogo, nadie que les de acompañamiento, sólo sus entrenadores que le hacen de todo.

Días después, subieron fotos de cómo estaban durmiendo en el piso, porque no les permitieron entrar al hotel por la falta de examen de Covid o porque no les habían asignado habitaciones en Sinaloa.

Pero además de los atletas de halterofilia y sus familiares, también los basquetbolistas están que no los calienta ni el sol porque no han contado con los apoyos que deben otorgarle por parte de las autoridades estatales del deporte.

“Las selecciones de Baja California tienen que afrontar las eliminatorias Macro Regionales en Zacatecas y se les está obligando a los niños a viajar en camión durante el trayecto de dos días, siendo que anteriormente eran traslados en largos viajes, en avión, protegiendo que los jugadores llegaran de la mejor manera posible a sus competencias.

Son dos días de traslado algunos papás han optado por pagar sus propios vuelos pero hay otros papás que no tienen para hacer ese gasto y esto ha dividido mucho al grupo.

Reducen las cuotas de alimentos para los muchachos, las concentraciones empezaron un mes tarde, los viajes en avión ya no existen pero eso sí vienen y le exigen medallas a los entrenadores de este deporte”, nos compartieron.

Sabemos que la situación de crisis en infraestructura y atención a los atletas no es sólo producto de la actual administración que inició en noviembre pasado, pero sí son las actuales autoridades del área encabezadas por Lourdes Cañez, es su responsabilidad ser agresiva para obtener más recursos o distribuir mejor con los que cuenta para no descobijar a los atletas jóvenes que empujan para obtener medallas o posiciones nacionales en pos de mejores oportunidades.

Estos jóvenes y sus familias hacen hasta lo imposible para llegar a lo posible: competir.

Por eso las autoridades estatales, en especial la directora del Instituto del Deporte deben de estar a la altura para llevar a los deportistas al podio y no quedarse a la orilla, sin medallas, goleada, vencida en la duele o en una piscina.

No me queda claro de lo que son capaces, pero sí de lo que no han sido capaces, por eso deben modificar la estrategia, por una que les permita el rescate de los atletas.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.