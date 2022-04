Democracia o dictadura

Durante el mandato de López Obrador, hemos vivido distintos períodos de consultas: Al iniciar su mandato, la del aeropuerto de Texcoco, de la Cervecería, y el juicio a los expresidentes. Ha quedado claro que estas consultas han sido una farsa organizada por el gobierno, sin validez legal.

Circulan argumentos que han logrado que muchos mexicanos hayan decidido no ir a votar en la Revocación de Mandato del próximo domingo, asegurando que es una trampa, sin considerar los siguientes hechos:

Esta Revocación NO es una consulta organizada por Morena, sino un proceso electoral, organizado por el INE a solicitud de la sociedad civil, fundamentado en la ley.

En países como Venezuela, las revocaciones eran solo simulación, su instituto electoral YA estaba controlado por el gobierno.

Se dice que es una trampa, pero la trampa es justo NO ir a votar. Para descubrirla, analicemos estos tres escenarios:

Primero: Hay votación de ambas partes, se logra el 40% de votación, y gana que se quede. No pasa nada, López continúa hasta el 2024.

Segundo: Ocurrimos a las urnas el 40% de mexicanos, (37 millones), logrando mayoría el 50+1, a favor de revocarlo por lo que es vinculante. El TRIFE lo destituye como presidente y por ley se va.

Tercer escenario, el más peligroso y al que le apuesta López con todo: No acude a las urnas el 40%, la revocación es un fracaso, AMLO lo declara y señala al culpable: el INE, por despilfarrar recursos y su incapacidad de convocatoria, destituyendo a sus consejeros.

Esta semana López declaró que pasando el revocatorio, enviará una Reforma electoral a los Legisladores para desaparecer al INE y al TRIFE y, que para “defender la Democracia” el pueblo decidirá los nuevos consejeros del INE y magistrados del TRIFE. ¿Qué significa esto? Lo que López ha buscado desde el principio, poner gente afín a la 4T y controlar las elecciones. Resultado: Nuestro gran país, sin el INE ciudadano, se irá al colapso.

Pero además, también anunció algo muy grave: Que, para “ahorrar recursos”, enviará una iniciativa al Congreso para desaparecer a los plurinominales, en las Cámaras. ¿Cómo quedaría entonces la Cámara de Diputados?

Actualmente Morena tiene 277, la oposición 223. Es decir, los primeros representan el 55%, la oposición 45%, mayoría simple. Sin plurinominales: Morena tendría 224, la oposición 76. El 75% Morena y 25% la oposición. Mayoría absoluta, para modificar todo, e instaurar una dictadura sin libertades ni derechos, igual que Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia.

Si estos dos hechos anunciados no logran que los mexicanos dispuestos a no votar, reaccionen, abran los ojos y se den cuenta de que NO participar, manipulados por “opinólogos”, en realidad le hacen el juego al gobierno como cómplices útiles.

Este domingo los mexicanos tenemos el deber de defender la Patria de la desgracia del comunismo. No necesitamos mucha inteligencia para entender que este régimen le apuesta al fracaso de la Revocación. Para quienes queremos el bien del país, es una ventana de esperanza para corregir el rumbo. Pero depende de nosotros.

Si amas a México, reconoces el valor de vivir con democracia, libertad, oportunidades y futuro, pregúntate; ¿Qué herencia de país le quieres dejar a tus hijos?

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.