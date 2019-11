Democracia desmoronada

En 1989, Baja California daba muestra de tener una Democracia fuerte, al haber logrado en las urnas, el triunfo de Ernesto Ruffo Appel, un gobernador del PAN, que por primera vez lograba derrotar al PRI y ser reconocido, por encima de los acostumbrados fraudes electorales.

Quién iba a decirnos que 30 años después, otro gobernador Jaime Bonilla, desmoronaría esta Democracia, no porque ganara siendo de otro partido, sino por el manoseo que ha hecho de la ley, tratando de violar la decisión de los electores que dieron su voto por dos años de gobierno y no por cinco como pretende quedarse.

Mucho se ha hablado de todas las triquiñuelas y maniobras políticas que ha llevado a cabo el hoy gobernador Bonilla para extender su mandato, sin importarle violar la ley, algo muy lamentable, al ser alguien que por su investidura la representa.

Pero hay algo mucho más grave en ésta ilegalidad: La respuesta que ha tenido el presidente López Obrador, una respuesta ambigua, tardía y poco clara. Cuando le preguntaron su opinión al respecto, dijo no estar de acuerdo, pero tampoco hizo nada, teniendo la facultad y la obligación de pararla. Comentó también que la Suprema Corte daría la respuesta, pero ¿Por qué tuvo que llegar este asunto a la Suprema Corte? Si simplemente bastaba se respetara la ley. ¿No que ellos eran diferentes? ¿Qué no iban a apoyar nada que estuviera fuera de la ley?

Por su parte la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, declaró que es mejor se quede cinco años, evitando gastar recursos en dos años en otras elecciones. O sea, ¿Mejor ahorrar que respetar la ley?

¿Qué podemos pensar? Que esto es un ensayo autoritario, y un ejercicio de probeta para ver cómo reaccionan los mexicanos. ¿Para qué? Para ver cuanta resistencia hay en los ciudadanos a que se violen las leyes, y cuanta resistencia a que se extiendan otros mandatos; así mismo cómo se puede mal utilizar para obtener lo que quieran, pero además, pone a la Suprema Corte en un papel de relevancia que no debía haber tenido.

Estos ensayos son una trampa, ya que ambos resultados son convenientes para quien tiene el poder, en éste caso López Obrador. Si se rechaza, éste se hace pasar como el gran demócrata, que respeta la división de poderes, que tenemos una Corte independiente, etc., Y si pasa, se sienta el precedente, de que la sociedad no resistió éste golpe abiertamente autoritario y pueden hacer lo mismo con cualquier otro gobierno, incluyendo el mismo presidente.

Y si habíamos pensado que López no está atrás de esto, con lo que dice entre risas a Bonilla la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que fue grabado: “que ya pervivió su mandato a cinco años”, nos queda claramente comprobado. O ¿Creen ustedes que la Secretaria de Gobernación se manda sola?

Es lamentable ver como una Democracia que a nivel nacional fue ejemplo y punta de lanza hace 30 años, hoy se encuentre desmoronada por gente a quien le importa más el poder que nuestro amado país.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!



* La autora es consejera familiar.