Mañana inicia el año que cierra la década del 2011 al 2020. Así es, en estricto rigor, porque el nuevo decenio se empezará a contabilizar el primer día de enero de 2021. ¿Lo duda? Bueno, si tiene la fortuna de contar con cinco dedos en cada mano, cuente con cada dedo del 2021 al 2030 y completará diez años.

De manera formal los decenios inician con uno y terminan con cero; sin embargo, en el ánimo popular los años veinte del tercer decenio del siglo XXI: ¡Arrancan mañana!

Lo que estará por verse es si serán otros “fabulosos veinte” como los del siglo anterior. Para empezar lo inevitable será que la tecnología nos siga robotizando la vida…

Por ejemplo, el 58% de la población mundial tendrá acceso a redes 5G y con ello, el ecosistema digital (teléfonos inteligentes, computadoras, electrodomésticos, transporte público y otros más) estará gobernado por algoritmos que capturarán, influirán y hasta determinarán nuestros hábitos de consumo.

El quién, cómo, dónde, cuándo y por qué de nuestras vidas no será un secreto para fines comerciales. Ello, ¿en aras de facilitarnos la vida? En parte sí; pero en buena medida, no. Más que nunca estaremos expuestos al consumismo cibernético. Con Amazon a la cabeza y en la choya.

Pero, si usted pertenece a una generación alrededor de mediados del siglo pasado, no se achicopale ante los avances tecnológicos, tome el toro por los cuernos o, mejor dicho, el teléfono inteligente, domínelo y sáquele provecho ¡Ánimo, diría mi amigo Salvador Rubiralta!

LA PALABRA DE HOY: DECENIO

Del latín 'decennium' significa “periodo de diez años”. Sus componentes léxicos son 'decm' igual a diez, annum / año y el prefijo de relación -io, como en bienio, trienio, cuatrienio, quinquenio (o lustro), sexenio, septenio, octenio, novenio…

La palabra década proviene el griego 'dekas' = diez o serie de diez. Una palabra que poco o nada se utilizada es endécada que designa a un periodo de once años. En cambio, una muy común es decálogo que es una serie de diez preceptos, como los diez mandamientos de la religión católica.

DEL CIBERESPACIO: “EMOJIS”, PALABRA DEL AÑO

La Fundéu, Fundación del Español Urgente, dio a conocer “La Palabra del Año” siendo “emojis” (incluidos los emoticonos) como la ganadora del casi concluido 2019.

Las palabras que han obtenido esta distinción son: En 2013, escarche (aplicación de polvo de metal en telas, proviene de escarchar); en 2014, selfi; en 2015, refugiado; en 2016, populismo; en 2017, aporofobia (fobia a las personas pobres o desfavorecidas) y en 2018, microplástico (pequeñas piezas de plástico que contaminan en el medio ambiente).

Hoy, los símbolos que universalmente se utilizan en mensajes cibernéticos, los que forman parte de nuestra comunicación diaria privada (que en realidad es pública) ha sido los ganadores y, de emojis han surgido bitmojis, memojis, animojis que son representaciones caricaturescas, animadas y auditivas de cada persona. Una especie de avatar.

Lo dicho, nuevas formas de expresión omnipresentes que hay que conocer y utilizar para no quedarnos fuera de lugar en este flamante 2020, antesala de la próxima década.





*El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad