¿Debates virtuales? ¡Por favor!

Hace unos días, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) aprobó la realización de 30 debates entre los candidatos que participarán en el proceso electoral 2021. Los debates se realizarán entre los meses de abril y mayo. Serán tres debates entre los candidatos a la gubernatura, dos para cada una de las alcaldías y uno por cada diputación.

La parte interesante es que estos supuestos ejercicios democráticos no van a ser presenciales, es decir, se llevarán a cabo de forma virtual.

¿Por qué los debates van a ser virtuales? La respuesta parece lógica. A razón del Covid-19, conocido popularmente como Coronavirus. Mi único problema es el siguiente: ¡Ya todo está abierto! Los bares están a reventar. Los restaurantes están al máximo. Los centros comerciales están llenos. Incluso ya se están celebrando bodas con sus respectivas fiestas.

¿Acaso la autoridad electoral no puede llevar a cabo debates sin público? ¿No pueden organizar ejercicios democráticos que cumplan con las medidas sanitarias? Parecería que el Covid-19 es únicamente un pretexto para no organizar debates que realmente sean útiles para los votantes.

El mensaje que se envía a la ciudadanía es terrible: “Si los candidatos no pueden ir a un debate donde habrá un máximo de 15 personas, ¿Por qué yo voy a ir a una jornada electoral donde pueden estar conviviendo decenas de votantes?”.

Históricamente, en Baja California vota menos del 30% del padrón electoral. Pareciera que el IEEBC se esfuerza porque esa cifra sea cada vez menor. Normalmente, poca gente ve los debates. Ahora que serán virtuales, absolutamente nadie los verá. Parafraseando a Dewey, personaje de la serie de televisión Malcolm el de en medio, “nunca espero nada del Instituto Estatal Electoral…y aún así encuentra la forma de decepcionarme”.

A lo largo de todo el último año, el Congreso de Baja California ha sesionado de forma virtual. Y hemos visto diputados que, en plena sesión, se encuentran manejando, haciendo ejercicio o de fiesta en algún bar/restaurante. Seguramente ocurrirá lo mismo con los participantes de los debates virtuales.

¿Para qué sirven los debates? Para nada. Deberían servir, estoy de acuerdo. Pero no hablo del “deber ser”. Hablo de la realidad. En Baja California, los debates no te permiten conocer los perfiles de los candidatos, no te permiten comprender cuáles son sus propuestas y jamás vemos verdaderos contrastes de ideas.

Entonces… ¿Para qué tener debates? ¿Para qué fingir? Son un simple requisito por cumplir. No importa si son presenciales o virtuales. Lo único que importa es simular que se practican ese tipo de ejercicios.

Y ahí radica el gran problema de nuestra democracia. Todo es una gran simulación. Como cada año electoral, este 2021 vamos a simular que existen campañas políticas, que tenemos diferentes candidatos, que existen diversas propuestas de gobierno, y que los votantes saldremos a elegir aquella opción que consideremos la mejor… ¡por favor!

*- El autor es abogado y conductor de televisión.