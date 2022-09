De un concierto de música magistral y del ejido

Hablando de cultura, en dónde estás Jorge Ortega, (finales de los setenta o principio de los ochenta, no recuerdo bien) cuando aún en Mexicali los eventos culturales eran en verdad asuntos de cultura: lectura de prosa, poesía, ensayo en fin, y había un movimiento de poetas y escritores jóvenes que cubría los espacios; que eran parte de la preocupación de quienes se encontraban al frentes de las instituciones culturales, y las había. En realidad aquellos años de creatividad literaria, artes plásticas, danza incluso y música formal no tanto. En dónde se encuentran estos creadores que dieron vida, vitalidad a aquella efervescencia, a aquel renacimiento. Hasta hoy nuestros actos culturales se encuentran llenos de convocatorias, válido por cierto para que el público asista o visite estas ferias, estos puestos cerveceros y de pachangas bullangueras en que hay de todo, incluso tortas. Quizás Norma Bustamante y su director “culturero” retome el rumbo y deje de ser esta culturita solo pasillos de chinos que ya se fueron y que por cierto nunca representaron ni un milímetro de la cultura mexicalense, pero fueron útiles para llevar al gobierno del estado a Marina del Pilar. Dieron resultado. Con todo respeto a los empresarios chinos, que son empresarios, y son extraordinarios, y desde luego a la comida china en Mexicali que en verdad representa parte de la cultura de los mexicalenses. Hace unos treinta años que los chinos presentaron un concierto de música original china, extraordinario; y sus danzas también, pero nada de esto fue importante para la alcaldesa Marina del Pilar. Su meta fue promoverse, y lo logró. Hoy es Gobernadora. Viva México. Mexicali cuenta con un recinto musical: Auka, Sala de Música, de primer nivel; el mejor sin duda no del noroeste sino de la república. Se construyó en la última etapa del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y Manuel Bejarano al frente del ICBC. - Debo aclarar que soy apartidista; cuando los gobiernos lo merecen me expreso bien de ellos. Este recinto musical se inauguró con un concierto, 2016, -si mal no recuerdo, - que me dejó verdaderamente sorprendido por su calidad y por ser, sus ejecutantes, todos, adolescentes. Hoy sin duda ya han de ser jóvenes. ¿En dónde se encuentran; ¿Quién los promueve, quien los impulsa? Nunca podré entender que el gobierno actual de Morena con Marina del Pilar como gobernadora y Norma Bustamante como alcaldesa, arrojen la basura, menosprecien; sean indiferentes a estos jóvenes músicos. En el concierto citado que inauguró el edificio se formó por varios ejecutantes en cada instrumento. Por ejemplo: había 16 violines, 12 chelos, ocho o diez trompetas etc. Eran cerca de cien niños, reitero: Para dirigir el concierto de inauguración de esta sala se invitó al maestro director musical: Arturo Márquez, de la ciudad de México, un músico con prestigio nacional e incluso internacional. ¿Se ha perdido en la ignorancia, y el importamadrismo de nuestro políticos morenistas esta sinfónica formada por jóvenes mexicalenses? Vaya usted a saber. Estos músicos merecen más que nadie, becas de Obrador de lo que tanto presume. ¿Estaré soñando?

Mi dentista me comenta tener su origen en el Valle de Mexicali, y puntualiza: toda la periferia de esta capital eran terrenos ejidales. En efecto: Carlos Salinas de Gortari, -el “odioso” neoliberal, todos los días criticado por Obrador, - a tiempo y con gran visión comprendió el atraso del ejido y, sobre todo, la torpeza ideológica y revolucionaria, que a nuestro presidente le encanta,- se propuso, Salinas, terminar con retraso del ejido: no permitir que el ejidatario venda su parcela que es y será, por letanía o genialidades del PRI, familiar y eterna. Padres, hijos y nietos serán de por vida propietarios. Los ejidatarios o su familia, no la podrán vender. Carlos Salinas de Gortari destrabó está tarea ideológica. En su gobierno se acordó la libertad de los ejidatarios para vender, negociar o asociarse con otros agricultores más prósperos. Resultado: La mayoría de los ejidatarios de la zona conurbada de Mexicali son hoy prósperos socios de los empresarios de los desarrollos urbanos o incluso, debo creer, propietarios de desarrollos de vivienda en sus propias parcelas. Gracias al “odioso” Carlos Salina de Gortari. Me queda claro que el discurso de: “No somos iguales”, en efecto: “No son iguales”; nunca serán iguales.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.