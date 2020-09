De movilizaciones a movilizaciones

Movilizaciones y protestas por todo el país y durante todo el año. Movilizaciones apoyadas por el gobierno y otras más por la sociedad inconforme. De las primeras hemos visto movilizaciones para ver consultas a modo, atipias y contra derecho: de estas tenemos del retroceso al aeropuerto capitalino, la de la cervecera aquí en nuestra ciudad, para detener transporte ciudadano como los metrobuses y otras más, sin olvidar la movilización reciente para “comprar” y regalar cachitos de rifa de un avión que no fue entregado y para la que se obligó a funcionarios adquirir los boletos. Pero hay otro tipo de movilizaciones: las de recursos, con poca o nula transparencia: nuevamente el jineteo de recursos públicos para auto comprar boletos de la rifa o de actividades prioritarias como la compra de medicamentos y atención de pacientes con enfermedades crónicas, para canalizarlos a obras monumentales.

El otro tipo de movilizaciones, las que no se quieren reconocer pero si bloquear, son las de ciudadanos, las del pueblo. Ya surgen protestas por el mal manejo de la entrega de agua a Estados Unidos con el riesgo de afectar la siembra de miles de hectáreas en Chihuahua y además con el riesgo de generar una gran sequía como hace años ya padeció es región norteña. Tenemos ahora la inconformidad manifiesta en la Ciudad de México que fue detenida limitando las garantías y derechos de movimiento y que decir las movilizaciones y protestas de padres de familia que ven muriendo poco a poco a sus hijos porque no tienen tratamientos y medicinas.

Estos son tres últimos ejemplos de manifestaciones y movilizaciones de que el gobierno no es igual a los anteriores; antes se trataba de contener protestas pero se les dejaba llegar al zócalo capitalino en la mayoría de las veces, aun siendo por destructores con cubrebocas y rompiendo vidrios y afectando establecimientos no se les tocaba, incluso recuerdo trabajadores del gobierno con camisetas blancas hicieron una valla para que no se les molestara a los manifestantes. Ahora, en la capital, se contiene a un grupo de manifestantes, que iban de manera pacífica, con elementos del extinto cuerpo de granaderos, pero que al final de cuentas lo siguen siendo.

Como puede verse, hay distintas medidas del gobierno para promover o bloquear manifestaciones e inconformidades. Los bloqueos del paso de ferrocarril, por ejemplo, se permiten a la vista de las fuerzas del orden como es la guardia nacional o el ejército; se permiten las tomas de casetas en carreteras por seudo estudiantes, para dejar pasar solamente si dan una cuota o “coperacha” para apoyar la causa mientras que sigue perdiendo recurso el gobierno por cobro legal del peaje. Se me olvidaba el mejor ejemplo de contradicción: recuerdan la larga, dañina y caprichosa protesta en el 2006 al tomar paseo de la reforma; eso no se olvida, pero se conoce quienes la instrumentaron aún con tiendas de campaña vacías, ahora, se critica a los manifestantes anti-gobierno y burlonamente se dice que aguanten unos meses y hasta el 2022. Como han cambiado las cosas y con los mismos autores, críticos y opositores al gobierno en turno y, ahora, desde el mismo gobierno que antes fue oposición no permite manifestarse y además cuestione y calumnie a quienes piden se ejerza y mantenga la libertad de expresión.

* El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.