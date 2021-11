De los ‘ternuritas’

Ternuritas les dijo Obrador a los empresarios; -han pasado 15 días-. El tema resulta de interés y me prometí abordarlo. El presidente, al comentar la inconformidad manifiesta de los empresarios; los más importantes medios noticiosos dieron suficiente cobertura a este “yo acuso”.

Estos empresarios definitivamente, pensaría usted y yo, se encuentran desorientados.

En otro tiempo, es posible, la voz de estos prominentes empresariales, pudieran acercarse o aproximarse a causar algún daño al poder del presidente, pero no en este momento, cuando el control de Andrés Manuel López Obrador no tiene contra peso; no cuenta con adversarios al frente.

Lo más extraño: ¿Ignoran esta realidad Gustavo de Hoyos y Claudio X. González? De ser así, darían pena ajena, y el calificativo de “Ternuritas” que Obrador les ha dedicado simplemente se justifica; incluso, Obrador al comentar la nota en sus mañaneras, lo hizo con una risita que no pudo ocultar y a la vez, sin ser textual, les dijo tiernos, ingenuos; inocentes.

No es para menos. Pero… El poder de la 4T. de Morena y sus cientos de miles de seguidores ha quedado manifiesto en la última elección.

Obrador es el artífice; el maestro diría yo de este control, sobre todo de buena parte de la juventud y la clase más vulnerable de este país, antes llamado “Cuerno de la abundancia”

¿Dan pena ajena los empresarios que no han entendido esta realidad de Morena? La verdad: si no fuera especulación: que Gustavo de Hoyos Claudio X González lo saben. De tontitos no tienen “ni un pelo”.

Su movimiento: “Si por México” es simplemente promover su inconformidad en contra de Obrador ante los medios, así de simple.

En consecuencia, de “Ternuritas” solo les queda su inconformidad abierta, manifiesta a la 4t. y al presidente como objetivo fundamental: fuera Obrador.

Otro tema: el domingo pasado por la tarde, tuve la fortuna de hacer un viaje hacia el sur del Valle de Mexicali por la zona de La Puerta y el ejido Nayarit.

Enorme sorpresa me llevé cuando a unos pocos kilómetros del entronque de la carretera a San Felipe y conector carretera El Centinela a la autopista a San Luis Río Colorado, se encuentran una serie de estructuras industriales a ambos lados de la vía a San Felipe, de altísimo nivel; de primer mundo, superiores incluso estas estructuras industriales a la enorme estructura industrial de California, sobre todo a través del “freeway” 99. por el valle central de San Joaquín.

Mi hija Claudia que manejaba me dijo: todas estas instalaciones son lo que es la “Constellation Brands”.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.